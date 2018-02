OIB ta ofrece hobennan di Aruba un bon oportunidad pa avansa profesionalmente

E bon conoci Opleidings Instituut Bonaire (OIB) ta brinda un excelente oportunidad pa hoben- y adultonan den region sigui cu nan metanan pa avansa profesionalmente.

Si abo ta un hoben of adulto cu kier haci uzo di mas oportunidad den bida, esaki ta un bon momento pa dal e paso aki, cu ayudo di OIB. E Instituto aki ta ofrece diplomanan cu ta wordo reconoci den Reino Hulandes, pa cual nan tin e certificacionnan necesario.

E estudionan cu ta bay cuminsa cu nan ta: Paralegal; HRM (Human Resources Management y Toegepaste Psychologie. Tur e estudionan aki ta wordo duna na nivel di HBO y pa cual e ta un bon oportunidad pa dal un stap dilanti den bo carera profesional.

Interesadonan por acudi diasabra awor na edificio di ATA na Dakota, entre 10’or di mainta y 12’or di merdia pa inscripcion. Na e sitio ey tambe lo por haya mas informacion y combersa cu e organisadornan di e estudionan aki.

Sinembargo si bo ta desea di haya informacion adicional prome cu e fecha di inscripcion, manda un email pa: [email protected] of [email protected]

Tambe por contact nan via di 733-2734.

Comments

comments