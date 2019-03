Ofreciendo make-up y sunscreen sin Oxybenzone of otro ingrediente toxico ya pa 4 aña

Manera ta conoci, desde 1 Januari 2019, Gobierno di Aruba a anuncia prohibicion di uzo di productonan di plastico di solo uzo, Oxybenzone y Styrofoam. Aruba Life Organics ta un otro comerciante local cu a tuma e iniciativa di hopi tempo atras pa e bienestar di nos hendenan y nos medio ambiente.

Julienne Heronimo di Aruba Life Organics tin cuater aña caba trahando sunscreen organico, y tambe make-up organico, traha completamente na man na su cas. Julienne tambe ta traha Beeswax Wrap re-uzabel. E motibo pa kico Julienne a cuminsa haci esaki tabata pa su mesun uzo. E ta bisa cu semper e tabata busca pa productonan safe y natural. “Mi tabata hopi consciente caba kico plastic por haci. Pues di comienso mi a purba evita uza plastic den mi productonan,” Julienne ta bisa. P’esey ora el a cuminsa cu e sunscreen, el a pone den glas y tambe den un tin container. Su motivacion pa inicia cu e productonan aki tabata personal. Julienne ta conta cu e tabata na estado pa prome biaha, ‘pues mi kier a percura pa ami y mi baby ta safe di tur e kimiconan toxico,’ Julienne ta expresa.

Oxybenzone ta algo cu di comienso Aruba Life Organics a cuminsa evita. Julienne: “Mi a uza Zink Oxide cual ta un producto cu ta proteha bo di tur rayonan di solo. Di comienso caba no tabata tin necesidad di uza un sunscreen kimico manera Oxybenzone. Mi motivacion primario tabata cuido di mi baby y di mi mes, pues e prome manera cu mi a trah’e tabata completamente cu productonan natural y organico, y ainda e ta asina.”

Semper importante pa lesa label di producto

E prohibicion di Oxybenzone ta mas pa e bienestar di naturalesa y nos mes. Pasobra manera conoci, Oxybenzone ta mata coral pero no ta solamente Oxybenzone ta haci esaki. Tin hopi otro ingredientenan den sunscreen comercial cu ta dañino pa nos medio ambiente segun Julienne ta enfatisa. “Ami lo conseha tur hende pa lesa e ingredientenan ora di uza un producto, por ta haci un tiki mas di investigacion riba dje di kico e ingredientenan ta, di unda nan ta bin, y kico efecto e por tin riba hende,” Julienne ta bisa. Segun Aruba Life Organics, mas cortico e lista di ingredientenan ta riba un producto, mas safe e ta pa un hende! Den perspectiva di comercio, e cambio aki di prohibicion di Oxybenzone ta mas miho pa e comerciante pasobra e mester uza menos ingrediente. Julienne: “Mi ta pidi hendenan por ehempel pa trece nan containers bek, mi ta laba nan y desinfecta nan, anto nan por bay cu un nobo bek. Esaki ta cosnan positivo cu mi ta spera otro comerciantenan tambe por cuminsa haci.”

No mester pensa tur ora riba ganashi

Bo mester wak e cambionan aki, como comerciante, manera un forma di yuda nos naturalesa y medio ambiente. Julienne: “E no mester ta tur ora e pensamento di ban gana placa”. Nos ta contribui pa e salud di hende tambe. Y consumidornan tambe mester tene cuidao di kere tur cos cu tin riba un label cu e ta organico of safe. Bo tin derecho di puntra, haci investigacion y sa e berdad di kico ta e beneficionan.”

Fasenan di implementacion Choose Zero

Aña 2019 ta conta manera un periodo di transicion den e campaña titula Choose Zero. Durante e periodo aki lo tin conscientisacion no solamente na localnan pero tambe pa nos turistanan. E meta ta pa cuminsa na conscientisa e consumidor y comerciantenan tocante e variedad di productonan alternativo y con nos por facilmente biba sin e uzo di plastic. E prohibicion mes a bay den efecto den di januari 2019, pero e siguiente fase lo ta e sancionnan cual lo cuminsa wordo parti desde 2020. Esaki pa duna tur tempo necesario pa e transicion por bay adecuadamente. E prohibicion ta conta pa importacion, produccion y benta di productonan cu lo aparece riba e lista di prohibicion. E lista aki lo por wordo expandi den futuro cu mas productonan cu ta contene ingredientenan dañino na nos medio ambiente y naturalesa.

