E oficina principal di Departamento di Asunto Social situa temporalmente na Belgiestraat 2 lo muda bek pa Caya Mario E. Harms 11 (Lagoenweg) entrante dialuna 6 di october 2025. Esaki ta encera cu desde dialuna dia 6 di october 2025 no por acudi mas na Belgiestraat. E servicionan di Abogado Liber, Guia Social y Bijstand lo habri bek pa tur cliente entrante diahuebs 9 di oktober 2025 na Caya Mario E. Harms 11.

Si mester di asistencia durante dialuna 6 te cu diaranson 8 di october 2025, por acudi libremente na nos surcusal situa na MFA Noord of San Nicolas of por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social na telefon 528-1110.

Masha danki pa e comprencion durante e mudansa.