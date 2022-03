Den e caso di e conflicto entre Ucrania y Rusia, Oficina di Turismo, A.T.A., ta atento na e situacion pa algun siman caba, y asina ta entre otro adapta scenarionan di recuperacion di turismo como tambe strategia si tin mester. Na e momento aki no tin indicacion di cancelacionnan ni di disminucion di reservacion pa Aruba.

Cifranan te cu februari y e proyeccionnan pa resto di aña 2022, ta mustra cu nos lo por yega na un grado di recuperacion di mas cu 90% den comparacion cu 2019- si no bin hopi cambio adicional. No mester lubida cu ainda Covid-19 ta hunga un rol tambe, pues A.T.A. ta eherce cautela y ta sigui e desaroyonan di cerca.

No ta un secreto cu Aruba ta sea e prome of di dos pais mas dependiente di turismo na mundo (WTTC). Esaki ta haci cu pa Oficina di Turismo, ta esencial pa monitorea cada crisis internacional, ya cu esaki por afecta nos turismo directamente of indirectamente.

E incertidumbre cu un crisis ta trece, por afecta e demanda pa producto y servicionan, principalmente esnan considera di lujo, manera un biahe/vacacion. Esaki ta haci cu hopi biaha pa captura algo di e demanda pa e producto, diferente destino ta competi ofreciendo prijsnan mas atractivo pa asina nan perde menos posibel. Esaki no ta sano, mirando cu entrada pa negoshinan y pa pais Aruba lo por wordo impacta, no obstante cu lo por tin demanda, si na Aruba tambe mester reduci prijs pa captura demanda.

E distancia geografico entre Aruba y e area di conflicto den e caso aki ta grandi, pero su efecto lo por wordo sinti den diferente forma. E conflicto aki y tur otro conflicto den e ultimo decadanan tin un efecto riba economia di hopi pais, incluyendo nos mercado principal cu ta Estados Unidos. Na momento cu tin un tipo di crisis di e magnitud aki, e ta afecta e poder di compra mirando cu prijs di productonan ta subi. Un di e aspectonan cu tambe mester tene na cuenta ta cu e prijs di pasashinan di avion lo por subi significativamente considerando e incremento den prijs di fuel. Consumidornan lo por opta tambe pa spaar mirando e incertidumbre. Di otro banda, esnan cu a plania biahenan entre otro pa Europa- cu tabata sera pa basta tempo – lo por dicidi di no bai mas y opta pa ta mas cerca di cas, y efectua un biahe pa Caribe.

Adicionalmente ta importante pa remarca cu pa Republica Dominicana, Rusia ta e di dos mercado mas grandi, y cu algun hotel na Punta Cana por ehempel tawata depende pa un cantidad grandi di charters for di Rusia. Como tal nan ta enfocando mas riba e mercadonan di Latino America y Norte America pa nan por minimisa e perdidanan, pues por spera cu lo bin cu strategianan y reduccion di prijs pa por recupera negoshinan cu nan a perde.

Na e momento aki, riba recomendacion di nos socionan encarga cu relacion publico den exterior, ta haciendo adaptacion na mensahe international cu ta wordo uza pa posiciona Aruba internacionalmente.

E tono ta mas suave y cu un enfoke mas grandi riba iniciativanan di bienestar y naturalesa, enfocando menos riba e aspecto di fiesta.

Manera menciona, ainda nos no ta sintiendo efecto di e crisis aki riba nos turismo pero toch tawata prudente pa haci un analisis di diferente momento di conflicto y crisis internacional den e ultimo 20 añanan, particularmente esnan cu a afecta nos mercado principal- Estados Unidos. A base di esaki, aunque ta prematuro, ta mantene cu ainda un scenario conservativo pa loke ta 2022 por ta uno di un grado di recuperación di 84% y esun optimista di 90%, compara cu 2019.

A.T.A. lo sigui e situacion aki di cerca pa asina por reacciona debidamente.

