Willemstad: Dia 29 di sèptèmber, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) a duna inisio na e simposio krusero “Shore to Ship: Elevating the Local Cruise Experience”. E simposio di dos dia a trese huntu e komunidat di turismo krusero di Kòrsou, pa siña, konektá i alsa e industria. E promé dia a inisiá ku e orador prinsipal, sra. Antoinette Wright, Chief Supply Chain Officer, North America di Carnival Corporation ku a elaborá riba e tópiko “Shaping the future of Cruise Tourism: Trends, Expectations & Opportunities for Local Stakeholders”. Despues a sigui un pènel di eksperto konsistiendo di representantenan di Curaçao Ports Authority, FBTT Travel, Maduro Shipping, Aquila Center for Cruise Excellence i CTB. E pènel a trata e eksperensia kompletu di e pasahero, for di yegada te na salida, enfatisando riba importansia di bon kolaborashon entre partnernan lokal, brinda eksperensianan outéntiko i memorabel i e efekto ekonómiko di turismo krusero. E di dos parti di dia a inkluí 2 workshop: Driver Excellence i Service Excellence. Partisipantenan a inkluí; guianan na atrakshonnan turístiko, operadornan di tour, guianan turístiko, shofùr di bus i di taksi. Djamars e di tres workshop, Tours & Guest Experiences, lo tuma lugá. Partisipantenan ku kompletá e tayernan lo risibí un sertifikado rekonosé pa Aquila Center for Cruise Excellence.
Shofùrnan ku ta transportá bishitantenan ta responsabel pa nan seguridat. Pero e espektativa di bishitantenan awendia ta bai mas leu ku esei i ta inkluí entre otro servisio ekselente, komportashon profeshonal i maneho di situashonnan difísil. E Driver Excellence workshop a proveé partisipantenan ku e konosementu i hèrmèntnan nesesario pa por kumpli ku e ekspektativanan di bishitantenan. E partisipantenan a risibí informashon balioso referente seguridat i profeshonalismo miéntras a siña kon pa manehá situashonnan difísil.
Durante e workshop di Service Excellence, partisipantenan a siña kon pa ofresé eksperensianan eksepshonal ku ta laga e bishitante keda impreshoná. E workshop a kubri entre otro: surpasá espektativa, komunikashon kla i efektivo, manehá situashonnan difísil i atendé keho.
E último workshop, Tours & Guest Experiences lo tuma lugá riba e di dos dia. Durante e workshop partisipantenan lo siña kon pa krea tournan inovativo i eksperensianan nobo.
CTB ta ekspresá su gratitut na e orador prinsipal, sra. Antoinette Wright, sra. Beth Hatt (CEO di Aquila Center for Cruise Excellence), panelistanan i tur partisipante ku a invertí nan tempu na benefisio di Kòrsou su industria krusero.