E oficina di Departamento di Asunto Social situa na Bernhardstraat 75, San Nicolas lo muda pa Savaneta 6 entrante dialuna 20 di oktober 2025. Esaki ta encera cu desde dialuna dia 20 di oktober 2025 no por acudi mas na Bernhardstraat. E servicionan di Bijstand y Guia Social lo habri bek pa tur cliente entrante diahuebs 23 di oktober 2025 na Savaneta 6.
Si mester di asistencia durante dialuna 20 te cu diaranson 22 di oktober 2025, por acudi libremente na nos oficina principal situa Caya Mario E. Harms 11 (lagoenweg), nos surcusal na MFA Noord of por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social na telefon 528-1110.
Masha danki pa e comprencion durante e mudansa.