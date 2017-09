Oficina di Departamento di Aduana ta cera dia 22 di September parti merdia

Departamento di Aduana, cumpliendo cu Kiesverordening articulo 40, ta anuncia na tur su

clientenan cu dia 22 di September oficinanan di Aduana, containerpoort y poort di Vrije Zone lo ta cera for di 11.30 AM.

Den caso cu tin mester di servicio di Aduana riba diabierna ta conseha tur cliente pa pidi

servicio di Aduana prome cu diahuebs. Departamento di Aduana lo trata na yuda mas cliente cu ta posible a base di “first come first serve”.

Tur servicio pa clientenan y publico en general lo continua normal riba dialuna 25 di

September for di 7.30 or di mainta.

Departamento di Aduana Aruba ta gradici tur su clientenan y partnernan pa e comprension y cooperacion.