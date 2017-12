Oficina Central di Estadistica ta presenta e resultadonan principal di e cifranan di importacion y exportacion, tercer kwartaal 2017 .

Importacion total Importacion total , den peso, a registra un subida di 19.9% den tercer kwartaal di 2017 (153.0mlnkg) compara cu e mesun periodo den 2016 (127.6mln kg), mientras, den balor, tin un caida di 2.3% di Afl. 505.3mln pa Afl. 493.7mln.

Importacion pa e area liber di Aruba *(peso) Importacion pa e area liber di Aruba pa e tercer kwartaal di 2017 Aruba, den peso, a subi cu 20.8% di 125.2mln kg na 2016 pa 151.2mln kg na 2017. Durante e periodo aki shete (7) di e bintiun (21) seccionnan, den peso, a registra subida den importacion pa e area liber di Aruba.

E subidanan mas grandi por wordo observa den e seccionnan “Productonan mineral” (25.7mln. kg), “Metalnan comun y trabounan deriva ” (1.0mln. kg) y “Animalnan bibo y otro productonan di origen di animal” (0.6mln. kg). E caida mas grandi por wordo mira den e seccion “Productonan alimenticio” (-0.9mln. kg).

Importacion pa e area liber di Aruba (balor)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e tercer kwartaal di 2017Aruba, den balor, a registra un caida di 1.2% di Afl. 480.2mln na 2016 pa Afl. 474.5mln na 2017. Diesdos (12) di e bintiun (21) seccionnan, den balor, a registra caida den importacion pa e area liber di Aruba. E caida mas grandi por wordo mira den e seccion “Diferente productonan n.c.a.” (Afl. -4.4mln). Ademas, caidanan di Afl. 3.5mln y Afl. 2.0 mln a wordo registra pa e seccionnan “Ekiponan di transporte” y “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba)”, respectivamente. E subidanan mas grandi por wordo observa pa e seccionnan “Animalnan bibo y otro productonan di origen di animal.” (Afl.6.3mln), “Productonan kimico” (Afl. 1.8mln.), “Materialnan pa fabricacion di papel y materialnan di papel” (Afl. 1.3mln) y “Perlanan real y otro tipo di piedranan precioso” (Afl. 1.2mln.). E Importacion (pa e area liber di Aruba) menciona anteriormente ta e resultado di Importacion via Lama y Importacion via Aire, cual tawata tin e siguiente efectonan:

1. Importacion pa e area liber di Aruba via Lama Importacion por medio di Lama pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un subida di 21.0% den e tercer kwartaal di 2017 (150.6mln kg) compara cu e mesun periodo den 2016 (124.5mln kg), mientras, den balor, tin un caída di 0.9% di Afl. 399.3mln pa Afl. 395.7mln. E cambionan den e seccionnan den e categoria aki (Importacion via Lama) ta representa e mayoria di e cambionan den Importacion pa e area liber di Aruba.

2. Importacion pa e area liber di Aruba via Aire Importacion por medio di aire pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 19.2% den e tercer kwartaal di 2017 (0.60mln kg) compara cu e mesun periodo den 2016 (0.75mln kg), mientras, den balor, el a baha cu 2.6%

di Afl. 80.9mln pa Afl. 78.8mln. Importacion pa e area liber di Aruba pa “Companianan grandi”.

**Importacion pa “Companianan grandi”, den peso, a baha cu 31.7%, di 24.9mln kg den e

tercer kwartaal di 2016 pa 17.0mln kg den e tercer kwartaal di 2017, mientras, den balor, el a baha cu 11.8% di Afl. 43.7mln pa Afl. 38.6mln.

Exportacion total

Exportacion total, den peso, a registra un caida di 16.9% den e tercer kwartaal di 2017 (8.8mln kg) compara cu e mesun periodo di 2016 (7.3mln kg), mientras, den balor, el a subi cu 2.9% di Afl. 40.3mln pa Afl. 41.4mln.

Exportacion for di area liber di Aruba (peso)

Diestres (13) di e bintiun (21) seccionnan, den peso, a registra caida den e exportacion total for di Aruba. E caidanan mas grandi por wordo observa den e seccionnan “Productonan mineral” (-3.3mln kg) y “Azeta y otro productonan traha di vet” (-0.2 mln kg). E subidanan mas grandi por wordo mira den e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” (1.7mln kg),“Materialnan pa fabricacion di papel y materialnan di papel” (0.6mln kg)y “Palo, carbon y materialnan di palo” (0.2 mln kg).

Exportacion for di area liber di Aruba (balor)

Cinco (5) di e bintiun (21) seccionnan, den balor, a registra subida den e exportacion total for di Aruba. E subidanan mas grandi por wordo observa den e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” (Afl. 6.3mln), “Productonan kimico” (Afl. 1.5mln.) y “Palo, carbon y materialnan di palo” (Afl. 0.2mln). E caida mas grandi por wordo mira den e seccion “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba) ” (Afl. -0.9mln). Ademas, caidanan di Afl. -0.7mln, Afl. -0.5 y Afl. -0.4mln a wordo registra pa e seccionnan “Cuero di animal y otro materialnan di cuero”, “Elementonan di plastico artificial

“ y “Ekiponan di transporte”, respectivamente.