Oficina Central di Estadistica ta presenta e resultadonan principal di e cifranan di importacion y exportacion, prome kwartaal 2020

Importacion y exportacion, prome kwartaal 2020

Importacion total

Importacion total, den peso, a registra un caida di 8.2% den prome kwartaaldi 2020 (146.8 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2019 (159.9 mln kg), den balor, elacai cu 5.8% di Afl. 541.5 mln pa Afl.509.9mln.

Importacion pa e area liber di Aruba* (peso)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e prome kwartaal di 2020, a cai cu 8.2% di 158.7 mln kg na 2019 pa 145.7 mln kg na 2020. Durante e periodo aki diesun (11) di e bintiun (21) seccionnan, a registracaidadenimportaciondenpesopae arealiberdiAruba.

E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Productonan mineral” (-14.3 mln. kg), “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba)” (-0.6 mln. kg) y “Diferente tipo di articulonan fabrica” (-0.3 mln.kg).

E subidanan mas grandi ta den e seccionnan “Palo, carbon y materialnan di palo” (0.7 mln. kg) y “Productonan kimico” (0.7 mln. kg). Ademas, subidanan a wordo registra pa e seccionnan “Productonanalimenticio”(0.6mln.kg)y“Productonanvegetal”(0.2mln.kg).

Importacion pa e area liber di Aruba* (balor)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e prome kwartaal di 2019, den balor, a cai cu 5.1% di Afl. 524.7 ml n na 2019 pa Afl. 497.9 ml n na 2020. Di escuatro (14) di e bintiun (21) s eccionnan, a registra caidadenimportaciondenbalorpae arealiberdiAruba.

Ecaidananmasgranditadene seccionnan“Makinariayekiponanelectronico(noboyrenoba)”(Afl. -7.0 mln), “Perlanan real y otro tipo di piedranan precioso” (Afl. -5.6 mln.) y “Ekiponan di transporte” (Afl.-5.2mln).

E subidamasgranditadeneseccion“Productonankimico”(Afl.2.9mln).Ademas,subidanandiAfl. 2.1 mln y Afl. 1.5 mln a wordo registra pa e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” y “Elementonandiplasticoartificial”,respectivamente.

E importacion (pa e area liber di Aruba) menciona anteriormente ta e resultado di Importacion via Lama yImportacion viaAire,cualtawatatine siguienteefectonan:

1. Importacion pa e area liber di Aruba* via Lama

Importacion via di Lama pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 8.1% den e prome kwartaal di 2020 (144.8 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2019 (157.5 mln kg), den balor, elabahacu4.5%di Afl.421.3mlnpaAfl.402.3mln.

2. Importacion pa e area liber di Aruba* via Aire

Importacion via di aire pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 25.7% den e prome kwartaal di 2020 (0.9 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2019 (1.2 mln kg), den balor, tin un caidadi7.6%di Afl.103.5mlnpaAfl.95.6mln.

Importacion pa e area liber di Aruba* pa “Companianan grandi”**

Importacion pa “Companianan grandi”, den peso, a subi cu 17.2%, di 20.8 mln kg den e prome kwartaaldi2019pa 24.4mlnkgdene promekwartaaldi2020,mientras,denbalor,tinunsubidadi 13.5%, di Afl.47.8mlnpaAfl.54.3mln.

Exportacion total

Exportacion total, den peso, a registra un caida di 1.5% den e prome kwartaal di 2020 (4.9 mln kg) compara cu e mesun periodo di 2019 (5.0 mln kg), mientras, den balor, elacai cu 17.2% di Afl. 31.6 mln pa Afl. 26.2 mln.

Exportacion for di area liber di Aruba* (peso)

ExportacionfordiearealiberdiAruba,denpeso,a registraunsubidadi3.8%denpromekwartaaldi2020(4.2mlnkg)comparacu e mesun periodo den 2019 (4.0 mln kg). Dies (10) di e bintiun (21) seccionnan, a registra un subida den peso den e exportacion total for di Aruba. E s ubidanan mas grandi ta den e seccionnan “Ma terialnan pa fabricacion di papel y ma terialnan di papel” (0.4 mln kg), “Productonanalimenticio”(0.2mlnkg)y“Azeta yotroproductonantrahadivet”(0.1mlnkg).

E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” (-0.4 mln kg), “Objetonan di arte, piezanan di coleccion y antiguedadnan” (-0.1 mln kg) y “Ekiponan di transporte” (-0.1 mln kg).

Exportacion for di area liber di Aruba* (balor)

Exportacion for di e area liber di Aruba, den balor, a registra un caida di 14.5% den prome kwartaal di 2020 (15.4 mln) compara cu e mesun periodo den 2019 (18.0 mln kg). Ocho (8) di e bintiun (21) seccionnan, a registra caida den balor den e exportacion total for di Aruba. E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Ekiponan di transporte” (Afl. -3.4 mln), “Productonan kimico” (Afl. -1.0 ml n.) y “Obje tonan di arte, piezanan di coleccion y a ntiguedadnan ” (Afl. -0.6 ml n).

Esubidananmasgranditaden eseccionnan“Makinariayekiponan electronico(nobo yrenoba)”(Afl.0.8mln),“Metalnancomuny trabounanderiva)”(Afl.0.5mln)”y“Diferentetipodiarticulonanfabrica”(Afl.0.4mln).

