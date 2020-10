Oficina Central di Estadistica cu update di Censo2020

Oficina Central di Estadistica kier a duna un update di e prome 6 dia di Censo2020 Online. Manera ta conoci, desde diahuebs 1 di october hogarnan na Aruba por yena e cuestionario di Censo2020 online.

Te cu diamars anochi un total di 1.580 hogar a completa e cuestionario di Censo2020 y un total di 4.540 persona a wordo conta di cual 2.103 hende homber y 2.437 hende muher.

Ta importante pa recorda tur hogar cu no a yena e cuestionario di Censo2020 Online ainda pa haci esaki SIN FALTA y si ta posible AWE MES! Hogarnan cu no completa e cuestionario di Censo2020 Online lo wordo bishita door di un teller di Censo2020 entrante 1 di november proximo.

Por yena e cuestionario door bishita e website www.census2020.aw y uza e number di percela di e hogar pa habri e cuestionario. Hogarnan cu ya a uza nan number di percela pero no a completa e cuestionario, mester tuma contacto cu e Helpdesk di Censo2020 pa haya un codigo individual pa por yena e cuestionario.

Ta importante pa tene cuenta cu e siguiente puntonan:

Na momento di yena e number di percela, mester yena solamente e cifranan na e parti dilanti. No mester yena e “00” dilanti di e number di percela ni tampoco e codigo di 2 cifra patras di e number di percela (“00”, “01”, “02”, etc.).

E number di percela por wordo uza solamente 1 biaha y e cuestionario mester wordo finaliza tambe den 1 solo biaha.

Na cuminsamento di e cuestionario ta puntra si na e adres tin por lo menos un persona cu ta biba na Aruba pa 1 aña of mas of tin intencion di biba na Aruba pa 1 aña of mas. E pregunta aki ta wordo haci pa esnan cu no mester yena e cuestionario di Censo, por ehempel turistanan of stagiaires, no wordo conta. Si un persona tin un aña of mas bibando na Aruba of tin e intencion di keda biba na Aruba pa un aña of mas (esaki ta inclui tambe tur persona cu a biba henter nan bida na Aruba!) mester yena e contesta “Si”.

Pa locual ta trata preguntanan relaciona na conexion di awa y coriente, ta puntra si e vivienda tin un conexion di awa y/of coriente y tambe si e conexionan aki ta habri. Si e hogar ta dispone di un meter di awa/coriente y el a paga tur su cuentanan na tempo, e meter ta habri.

Pa cualkier informacion of pregunta tocante Censo2020 por yama of manda un Whatsapp na e Helpdesk di Censo2020 na 524-7444 di dialuna pa diadomingo di 8 or di mainta pa 8 or di anochi. Tambe por manda nos un e-mail na [email protected]

Coopera cu Censo2020. Pasobra Aruba ta conta riba BO!

