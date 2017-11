Oficialnan di Departamento di Aduana a gara pasahero di barco crucero cu droga

Algun dia pasa riba un mainta durante un control rutinario riba pasaheronan cu a yega abordo di e barconan crucero Monarch, Adventure of the Seas y Nieuw Amsterdam, na altura prome cu e main exit gate 3, un oficial di aduana a nota un pareha ta haci straƱo ora nan a mira e cacho di droga. E oficial duanero a mira e pareha a bira bek bay direccion di un bari di sushi y e pasahero Masculino a saca algo di e saco di su carson y tira esaki den e bari. Despues e pareha a cana direccion bek pa e exit gate 3. Durante control riba e pareha, e cacho di droga a duna un melding positivo. Dos oficial di Aduana a wanta e pareha, mientras un otro duanero cu e cacho di droga a bay controla den e bari sushi y a haya un sakito cu yerbe parecido di marihuana y un sakito cu puiro blanco parecido di cocaina. E pareha a wordo hiba den oficina di Douane Recherche pa mas investigacion.

Durante control den un tas di man di e dama a haya un pipa cu ta wordo uza pa huma marihuana. E pareha a nenga cu nan a tira algo den e bari di sushi y cu nan no ta uza droga. Nan a bisa cu nan ta a bordo di e barco Adventure of the Seas. Oficialnan di Departamento di duana a pidi e pareha permiso pa controla den nan camber y nan a bay di acuerdo. Canando cu e pareha pa bai na e barco e pasahero masculino a admiti cu el a tira e droga den e bari y den su camber e tin un cantidad chikito di droga. Cu permiso di e Chief Security Officer e kamber di e

pareha a wordo controla cu e cacho anti droga. E cacho anti droga a duna un melding riba un cashi . Den e cashi a haya un kluis y den e kluis a haya 2 sakito cu yerba parecido di marihuana y un sakito cu puiro blanco parecido di cocaina. E puiro blanco y e yerbe a wordo getest cu a sali positivo pa cocaina y marihuana. Despues di a confisca e droga, Departamento di Aduana a tuma contacto cu fiscal y fiscal a duna e pareha aki un multa di USD 150,00. E pareha a paga e multa y a wordo entrega bek na Chief Security Officer. E Chief Security Officer a baha e pareha for di e barco na Aruba.