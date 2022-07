Internacional: Brazil ta moviendo den direccion di un eleccion alegre October venidero entre ex president Izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva y president actual derecho Jair Bolsonaro, e divicion politico den e pais a sa di bira mortal despues cu un sostenedor di president Bolsonaro a keda acusa di a tira y mata Marcelo Arruda kende ta miembro di e partido trahador di Brazil izquierdista.

Loke tawata poni pa ta un ocasion di goso y alegria pa Marcelo Arruda kende tawata celebrando su di 50 cumpleaños cu un brinda cu un tema politico a bira den un forma liher un dia di tragedia despues cu un sostenedor di president derecho Jair Bolsonaro a logra drenta den e celebracion y a lansa disparonan contra su persona, prome cu sr.Arruda un polis a fayece el a sa di lansa disparonan back encontra di e atacador , e atacador mes ta den hospital recuperando di e disparo cu sr.Arruda a lansa contra di e.

Jorge Guaranio kende ta un miembro di seguridad di prizon y fiel sostenedor di presidente Bolsonaro a logra drenta den e celebracion rato nan prome hunto cu su señora y baby a bolbe back na e celebracion despues di 20 minuut pa lansa su atake contra sr. Arruda, yui di e victim a conta cu su tata a bisa sr. Guaranio pa bandona e brinda y pa por fabor laga e gosa di su brinda na pas y sr. Guaranio a sigui na saca un arma di candela y punta e riba sr. Arruda despues di basta rato sr. Guaranio a bolbe back y a cuminsa tira 3 bala a logra alcansa sr. Arruda y sr. Arruda a logra tira back di cual 5 bala a logra alcansa e atacador.

E partido di trahador di Brazil a bisa den un cuminicado cu e crimen ta resultado di e discurso di odio di Bolsonaro cual a encurasha su siguidornan , militia y terroristanan pa actua practicamente no responsabel. Den un discurso candidat, ex presidente y lider di partido trahador sr.Lula da Silva a extende su palabranan di condolencia na famia di sr.Arruda y a sigui bisando cu e atake tawata motiva pa discurso di odio promovi door di un president iresponsabel.

Sin referi na e accidente direct president Bolsonaro a tweet “sin importa e informacionnan cu a drenta mi kier republica e mensahe aki di mi di 2018 nos ta presindi di cualkier tipo di apoyo na personanan cu ta practica violencia contra oponentenan. mi ta pidi e tipo di personanan aki, pa consistencia, pa cambia di banda y apoya e izquierdistanan kende nan tin historia inengabel di episodionan di violencia” combersando cu su sostenedornan dialuna president Bolsonaro a bisa cu e atake aki tawata un problema entre 2 persona y a sigui na menciona e incidente di 2018 unda el a wordo hinca cu un cuchiu door di un afiliana e partido izquierdista durante campaña

Tension ta sigui subina Brazil prome cu elecion na October venidero un dia prome cu e tiroteo na un fiesta di campaña di Lula 2 obheto explosive a ser lansa den e publico, na un otro evento Lula da Silva por a wordo scucha ta gradici un diputado di estado unda e evento tawata kende a keda deteni pa atento di asesinato riba un persona cu a insulta Lula na un evento politico na 2018.

E presidente di e corte supremo di Brasil a adverti cu Brazil por experencia un incidente mas pio cu loke Merca a experencia 6 di januari den e capital Mericano, mas e campaña intesiva mas e precupacionnan pa e potencial pa crimen violenta intesiva specialmente for di sostenedor nan di Bolsonaro.