Office systems Aruba a regala un classroom make-over!

Net prome cu aña escolar 2017-2018 a caba, Office Systems Aruba tabata tin nan gran campaña unda cu un maestro/a lo a ricibi un “classroom make-over” completamente gratis. Manera a lansa esaki riba red social hopi ta esnan cu a tag nan juffrouw of meneer favorito den esaki.

Juffrouw Kimberly Tromp di klas 3ª di Commandeur Pieter Boer School a keda elegi como ganadora di e classroom make-over.

“Pami esaki tabata un sorpresa hopi agradabel” Juff Kimberly a bisa, “Mi kier a gradici Office Systems pa e tremendo gesto aki. E muchanan tambe a yega nan klas contento di por a drenta un klas praticamente nobo.”

“Nos ta sumamente contento di e reaccion nan cu nos a haya y asina contento di por a duna Juffrouw Kimberly un klas renoba”, Sra. Marielle Laclé di Office Systems a bisa. “Hopi maestro ta cumpra cerca nos y nos ta contento di por duna bek den e forma aki”.

Office Systems kier a recorda tur esnan cu no tin nan studentcard ainda pa aplica pa esaki awe mes, paso cu e studentcard bo ta probecha di ofertanan special no solamente na Office Systems so pero tambe na Subway, Tribike, Cinema y Eagle bowling henter aña escolar nobo.

Keda pendiente pa mas promocion di Office Systems Aruba door di like nan Facebook page.

