OEA ta investiga crimennan contra humanidad na Venezuela

WASHINGTON, D.C., Merca- Un ekipo designa pa e secretario general di e Organisacion di Estadonan Americano (OEA), Luis Almagro, a conclui cu e gobierno di e presidente Venezolano Nicolas Maduro, lo a comete delitonan contra humanidad. Pa esaki e lo wordo denuncia na e Corte Penal Internacional.

Den un documento di 400 pagina cu a wordo presenta diamars, por conclui cu e pais Suramericano cu crimennan contra humanidad a wordo cometi bou di e mandato di e mandatario recien eligi.

Esunnan cu a presenta e informe ta: Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; Santiago Canton, de Argentina y Irwin Cotler, di Canada.

For di September pasa, Almagro a stimula un serie di reunionnan cu e organismo ta dirigi cu e finalidad di realisa e documento aki.

OEA, cu a purba na impulsa un serie di sancion contra di e pais Suramericano, sin exito, no ta capacita di manda casonan pa CPI. Pero cualkier di e miembronan cu ta forma parti di OEA,m si.

Na februari ultimo, fiscal mayor di CPI, Fatou Bensouda, a informa cu e a dicidi di habri un examen preliminar na Venezuela pa crimennan presuntamente cometi for di april 2017. Esaki tabata tempo cu e protestanan violento tabata tuma luga dirigi pa oposicion.

Fuente: https://www.elnuevodiario.com.n

Comments

comments