Recientemente Organo Ehecutivo AZV (OE AZV) a tuma nota di un articulo yama “Punta Brabo Diagnostic Center: Prostate MRI Screening awor obtenibel na Aruba”. E articulo aki ta duna informacion cu ta incorecto y ta parce mas bien un intento di Punta Brabo Diagnostic Center pa convence comunidad di Aruba cu ta solamente nan ta e unico instituto (priva) cu ta ofrece dicho servicio.



Como seguro AZV ta di suma importancia pa nos clarifica kico ley AZV ta stipula manera kico ta wordo permiti y kico no. Adicionalmente kico a conduci na nos escogencia pa traha p.e. cu Dr. Horacio O. Hospitaal den caso di e MRI test pa prostaat como tambe e motibo pakico tin caso cu mester manda exterior pa haci MRI Avanza.

Ley AZV

Tin varios punto cu ta stipula den ley AZV. Na 1e luga e ley AZV ta stipula cu tur cuido medico cu por tuma luga na Aruba ta tuma luga na Aruba. Na 2do luga e cuido medico mester ta medicamente necesario, di bon calidad, eficiente y efectivo. Na 3er luga ley AZV ta stipula cu solamente den caso cu no tin e conocemento, ekipo y of infrastructura disponibel na Aruba; e ora OE AZV por duna aprobacion pa haya cuido medico den exterior.

Adicionalmente Ley AZV ta stipula tambe pa ki tipo di cuido y cu ki tipo di organisacion y of grupo di dunadonan di cuido OE AZV por contracta. Diagnostico riba su mes no ta un derecho describi den ley pero ta forma parti di e cuido medico specialisa cu segun ley ta wordo contrata cerca instituto medico reconoci pa duna esaki manera Dr. Horacio O. Hospital y ImSan of cerca specialistanan cu AZV tin contrato cu nan.

E ley ta dicta esaki pa asina por percura pa AZV cumpli cu su tareanan ancra den ley di mantene calidad di cuido sin desperdicio y consumo innecesario y un bon maneho di e gastonan di cuido. Pues den cuadro di e ley di AZV no tin espacio pa contracta sin mas cu institutonan priva cu riba propio iniciativa (commercial) a scoge pa cumpra un aparato di MRI Avanza.



MRI ProstaatOtro factornan cu ta hunga rol den e escogencia cu kende OE AZV ta permiti pa traha ta p.e. e resultado final cu kier realisa cu cada screening y of test. Den caso di e MRI test di Prostaat ta asina cu OE AZV tin contracto cu Dr. Horacio O. Hospitaal y conhuntamente kier yega na un miho conexion entre e MRI -esta imagennan cu ta wordo haci- y e tipo di testnan cu despues lo mester sigui. Por pensa kinan por ehempel na si mester haci un biopsia despues.

Pues mirando cu e test aki ta parti di un proceso completo di cuido specialisa ta traha colectivo cu Dr. Horacio O. Hospitaal.

Tambe ta asina cu Dr. Horacio O. Hospital ta dispone di un aparato avanza, mesun sorto di aparato por cierto cu esun di Punta Brabo Diagnostics Center. Pero hasta disponiendo di un bon aparato MRI Avanza, semper lo tin casonan cu lo mester bay exterior pa motibo cu tin mester di imagennan (MRI) hopi mas avanza (mas ainda) cu e actual “caliber/modelo” di aparato cu tin awor na Aruba.

OE AZV tin e responsabilidad pa semper keda evalua inversion versus demanda y pa e motibo ey ta den e proceso cu Dr. Horacio O. Hospital pa modernisacion di e MRI actual.

Articulo 25 punto 2

Den dicho articulo, Punta Brabo Diagnostics Center ta haci un “yamada” na e pashentnan pa haci uzo di nan derecho di restitucion pa medio di articulo 25 punto 2 di Ley AZV. Esaki ta e articulo cu ta stipula e condicionnan pa por haya cuido medico den exterior via OE AZV.

Aki tin un ekibocacion grandi ya cu ta lubida di menciona cu pa e asegurado di AZV haci uzo di articulo 25 punto 2 mester tin un aprobacion previo di OE AZV (pues un aprobacion basa riba articulo 25 punto 1 prome) cu por haci uzo di e articulo 25 punto 2.

Peticion

Como seguro AZV nos ta haci un apelacion na e asegurado cu ta pendiente di su MRI Test di Prostaat. Bo seguro AZV ta cubri MRI test via Dr. Horacio O. Hospitaal riba peticion di bo specialista. Den caso cu bo specialista haya necesario y conclui cu tin mester di un imagen (MRI) mucho mas avanza cu e actual imagen, e ora bo specialista medico lo haci e peticion pa bo na seguro AZV pa bo por bay exterior ya cu pa dicho tipo di imagen ni e aparato actual di Dr. Horacio O. Hospitaal ni esun di Punta Brabo Diagnostics Center lo por sirbi.

Lo ta rekeri di aparatonan hopi mas avanza cu ta solamente den paisnan grandi tin.