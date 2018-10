October: di tres edicion di e ‘eat local restaurant month’

Aruba Tourism Authority ta cordialmente invita henter pueblo di Aruba pa experiencia e di tres edicion di Eat Local Restaurant Month celebrando nos rikesa culinario y herencia cultural.

Durante henter luna di october, ta celebra e conocido ‘Eat Local Restaurant Month’, cual concepto sigur durante añanan a crece den popularidad. No solamente entre nos bishitantenan, pero tambe nos localnan. E ta un concepto bon conoci mundialmente na unda diferente pais y ciudad grandi ta organisa un luna of un siman dedica na gastronomia den concepto di Restaurant Month. Akinan pues ta wordo ofrece un menu na un prijs fiho y atractivo pa asina subraya diferente plato den nan restaurant. Esaki ta un evento cu un iniciativa cultural brindando e oportunidad pa realisa nos platonan autentico y sabornan local cu ta inspira mas cu 90 nacionalidad riba nos isla. Aruba Tourism Authority ta organisa esaki anualmente pa demostra Aruba su diversidad culinario y honra Aruba su sabornan unico, incorporando esaki den menu di tur restaurant participante, su clientela internacional y local.

Inspeccion di cushina

E aña aki pa prome biaha tur restaurant a participa na un inspeccion di cushina cu tabata mandatorio pa nan participacion. “Sigur esaki ta den liña cu nos kier sigura como A.T.A. cu nan ta na un nivel na unda cu higiena sigur ta hopi importante, y con nan ta maneha e cumindanan”, segun Darice Solognier, Niche Specialist di A.T.A.

Ora ta trata di excelencia di un programa, Aruba Tourism Authority semper ta trata di sigura un calidad halto di loke nos restaurantnan ta ofrece pa nos bishitante y localnan.

Enfasis riba sabornan local

Locual Aruba Tourism Authority a bin ta haci pa asina promove nos cultura culinario como exigencia na restaurantnan, ta cu nan mester tin sikiera un plato entre appetizer, main course of desert na unda nan ta enfoca riba nos sabornan local. E aña aki nos lo conta cu un total di 37 restaurant cual sigur ta hopi varia. “Pues si bo kier bay pa motibonan di lunch of dinner, e prijsnan ta hopi atractivo. Manera un two-course-lunch na $15, un three-course-dinner na $30 of $40”, Solognier ta splica. Riba Aruba.com/eatlocal bo por wak tur menu adelanta pa asina haci bo escogencia y wak cua ta bo restaurant faborito.

Comunidad di Aruba ta cordialmente invita pa pasa durante luna di october te cu 31 di october na e restaurantnan participante, bishita nan y tira un bista na e diferente menu atractivo. Sea bo kier bay cu bo amistadnan, of coleganan durante ora di trabou pa come un lunch of despues di trabou pa un dinner, e restaurantnan ta hopi entusiasma pa ricibi tur hende.

