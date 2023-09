Internacional: Un grupo liberal a presenta un demanda pa evita cu e ex presidente Donald Trump wordo inclui na e eleccion presidencial di 2024 na Minnesota, e di dos demanda importante den dos siman cu ta bao di e “prohibicion di subvelacion” di e 14 amienda.

E casnan ta wordo considera como riesgoso legalmente. Trump ta nenga cu el a actua malo y a promete pa lucha pa keda riba e eleccion presidencial. E demanda nobo di Minnesota a wordo presenta na un corte estatal pa Free Speech For People, un siman despues cu un otro grupo a cuminsa un reto similar na Colorado.

Un disposicion di e Decimocuarta Enmienda, despues di e Guera Civil, ta establece cu tur oficial di gobierno di Estados Unidos cu ta huramenta di defende e constitucion ta keda inhabilita pa ocupa un puesto den futuro si nan “a participa den un insurreccion of rebeldia” of nan a “presta ayudo of consuelo” na otronan.

Sinembargo, e constitucion no ta detaya con pa enforce e prohibicion aki, y e a wordo aplica solamente dos biaha for di final di siglo XIX, ora nan a usa esaki contra e confederados anterior.

“Donald J. Trump, atraves di su palabra y accionnan, despues di huramenta como oficial di gobierno di Estados Unidos pa sostene constitucion, despues a participa den un insurreccion, segun e definicion di seccion 3 di e 14 amienda”, e demanda nobo ta bisa. “E ta inhabilita pa ocupa e presidencia of cualkier otro puesto na Estados Unidos”.

E demanda a wordo presenta na nomber di ocho votante di Minnesota, entre nan un ex magistrado di e Corte Suprema estatal designa pa e Partido Republicano, un exsecretario di Estado democrata y un veterano di guera di Iraq, cu tabata lider di e seccion di e Partido Republicano di su region.