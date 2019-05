Ocho persona ta muri ora cu barco cu futbolistanan abordo ta zink

KAMPALA, Uganda- Al menos ocho persona a muri diadomingo na Uganda den e naufragio den e riu Albert den un embarcacion unda cu futbolista y fanaticonan tabata biahando. Esaki segun informacion di autoridednan, ora di duna informacion di e labornan di rescate.

Cinco curpa sin bida a wordo haya awe, mas otro tres haya diadomingo.

“Te cu aworaki, nos a recupera ocho cadaver for di e lago, pero e residentenan ta teme cu e cantidad di mortonan por ta mayor”, e hefe di e region di Albertina, Obura, a informa.

Mas di 50 pasahero tabata dirigi nan mes desde Fofo, den e distrito di Hoima, den e ciudad bisiña Runga, cu e meta di hunga varios partido amistoso separa, di homber y muhe, ora cu e barco a bolter.

Segun Obura, e investigacion prelimiar ta indica cu e accidente a wordo causa door di sobrecarga y tambe e mal tempo, cu bientonan fuerte cu a domina e barco ora cu esaki a cuminsa nabega.

Al menos 32 personas a wordo rescata danki na e intervencion rapido di piscado y personanan cu ta biba cera, unda cu nan esfuerso awo lo uni su mes na e forsa Marino di ehercito Ugandes.

Algun sobreviviente cu a combersa cu Efe via telefon a señala cu hopi di nan compañeronan no a ripara e accidente mes, door di tabata bou influencia di alcohol.

“Door cu algun di e pasaheronan den e barco tabata burachi, nan no a riapra di cu e barco tabata zink”, Zawadi Rundi, di 20 aña, a bisa. El a sigui bisa cu e barco a cuminsa perde balans inmediatamente despues di a sali, pero hopi a pensa cu tabata trata di un situacion normal provoca pa e caracteristicanan di e riu.

Emmanuel Ageno, tambe di 20 aña, cu a logra landra bay canto, a sigura cu nan a ripara cu algo no tabata bon ora cu awa a cuminsa acumula den e barco, pero hopi di e ocupantenan tabata burachi.

