Ocho persona ta bati un homber

Na warda di polis San Nicolas ta yega un homber tur na sanger, sin sapato. E tabata tin varios herida na su cabes y e tabata sangra na su orea banda robes. Su brasa drechi y su man tabata tur na sanger y como tambe varios herida na su pia. El a declara cu su nomber ta R. y e ta declara cu el a bay cumpra cuminda na American Bar ora cu’n grupo di hoben, entre 6 cu 8 pesona, tur color scur a agredi su persona. Tur e hobennan aki ta desconoci pa R. Y e no sa tampoco e motibo pa cual nan a agredi’e. Durante e pelea e homber R. a wordo agredi cu piedra y boter.Banda di e bocht na altura di e entrada di CITGO, el a bula over di e muraya y a sigui cana te na e edificio di WEB na Zeewijk, pa coy direccion warda di polis. E no tabata kier a entrega denuncia ya cu e tabata teme pa su bida. El a declara di a laga su auto atras den e parkeerplaats di American Bar. Polisnan a bay na e sitio y a bin haya e Toyota Hilux blanco tur destrui, cu glasnnan kibra. E auto a wordo hiba warda pa mas investigacion. R. a wordo hiba cu ambulans pa ImSan pa tratamento medico. Slachtofferhulp y Chef van Dienst a wordo poni na altura.

