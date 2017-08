Ocho perdi den mina di diamante inunda

MIR, Siberia – Awa a liek den un mina subteraneo diabierna mainta, na momento cu tabata tin mas cu 100 trahado paden.

Mayoria di nan a wordo rescata for di e mina di Mir na e parti oost di Siberia, di acuerdo cu e compania di diamante Alrosa, cu ta maneha esaki.

Sinembargo, e compania a bisa cu e reportenan cu ta bisa cu esnan cu a wordo perdi a wordo localisa, no ta berdad y ainda e buskeda ta sigui. Buceadornan a yega na e escena di e desaster.

E pueblo di Mirny na Yakutia a wordo declara den un estado di emergencia.

Un homber a wordo rescata diasabra mainta.

E ta den intensive care den un hospital den cercania cu problemanan na su pulmon, pero su bida no ta den peliger, segun Alrosa.

E Chief Executive Sergey Ivanov a bisa cu casa esfuerso cu esfuersonan ta wordo haci pa haya e otro trahadonan.

E compania a bisa cu 142 trahado a wordo rescata y treci na e superficie, te asina leu.

E mina habri na banda, un di e buraconan di mas grandi escava na mundo, no ta operacional mas, ya cu minamento a move bao di tera.

Sinembargo, e inundacion di e mina bandona aparentemente mester a causa e problema, di acuerdo cu servicionan di emergencia local, ya cu awa a liek den un di e stacionnan activo di pomp di e mina. E crater ta contene mas of menos un 300 mil meter cubico di awa, e ekivalente na 120 piscina di tamaƱo olimpico, segun e ministerio di emergencia.

Fuente: www.bbc.com