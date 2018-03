MADRID, Spaña- E minsiterio di Hacienda (Fiscal) di Spaña a pidi, pa medio di su fiscalia ocho aña di prizon pa ex futbolista Xabi Alonso pa fraude fiscal, según e corant El Confidencial a informa.

Autoridadnan Spaña a acusa Alonso pa no a declara su derechonan di imagen entre 2010 y 2012, hortando estado casi 2.49 miyon euro (3 miyon dollar). segun ministerio, e ex centro campista di Real Madrid mester a declara 4.9 miyon euro (6 miyon dollar), cual el a ricibi den pago parcialmente di un sociedad estableci na Portugal, pafo di e control di e fiscus Spaño.

E defensa di e hungado a sostene cu e sociedad tabata legal y tabata wordo declara. E mesun Alonso a sigura cu e ta inocente y e ta nenga di yega na un acuerdo cu lo ta consisti den e pago di un boet y un pena minimo, manera e otro futbolista na Spaña involucra den delitonan similar.

Ademas di ex futbolista, e acusadonan ta Ivan Zaldura, su consehero fiscal, y Ignasi Maestre, administrador di un grupo empresarial involucra den e fraude, cu tambe lo por paga un condena di 8 aña. Di mes manera, a pidi pa Alonso paga 8 miyon euro entre e placa no declara y un boet.

Fuente: https://actualidad.rt.com

