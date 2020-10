OCCA ta manda segundo peticion pa mantene representante di mayornan den directiva di SVOA/SMOA

Dia 6 di october, Comision di Mayor di Colegio Arubano, a aserca Monseigneur cu e peticion, pa mantene un representante di comision di mayor den fundacion SVOA. Comision di mayor ta contento cu Monseigneur a responde parcialmente positivo. For di e actual presidente di SVOA, a ricibi un carta cu ta bisa cu e contenido, ta skirbi riba Monseigneur su peticion. Den dicho carta ta pidi pa comision di mayor propone dos persona, cu entre otro titulo di Register Accountant (RA), pa e directiva nobo di SVOA. E contesta cu comision di mayor a manda pa e presidente di SVOA, Monseigneur a ricibi caba.

OCCA a informa e presidente cu nan lo aserca Monseigneur separadamente riba e asunto aki. Loke ta tumando lugar ta hopi serio y ta preocupa comision di mayor profundamente segun OCCA.

Na prome lugar, e exigencia cu ta pone pa e candidatonan.

“Te asina leu, nos sa na Corsou tampoco tin dicho exigencia pa miembronan di RK schoolbestuur. Hunto cu e nivel di educacion di e candidatonan, nos kier pone integridad y abilidad pa maneha como exigencia”, segun OCCA a describi den nan carta.

OCCA ta sigui expresa cu: “Na di dos lugar, e independencia di enseñansa particular. E actual presidente den directiva di un scol particular, ta representa simultaneamente minister di enseñansa. Pa motibo di e vinculo aki, independencia di enseñansa particular, ta na peliger. Minister di enseñansa por tin necesidad y interesnan, e.o. financiero, pa cual lo kier usa medionan di un fundacion particular.”

E fondonan di e fundacion particular na prome lugar, ta fondonan cu a keda crea cu pago di mayornan e.o na e fondo di buki. Si bay destina e fondo aki pa otro uso, por ehempel pa asistencia na scol publico, ta haci como si fuera cu e minister ta recobra e subsidio cu a otorga na un fundacion particular. Esaki por trece enseñansa particular, den perdida di e bon nomber y ta un desaroyo sumamente peligroso, segun OCCA.

Gobierno Hulandes, den e condicionnan stipula pa bay di acuerdo cu ayudo financiero debi na COVID-19, a stipula cu lo mester haci reformanan tambe den enseñansa. E tipo di envolvimento aki di estado, den directiva di scolnan particular, lo ta sigur un punto cu ta debilita credibilidad y lo no ta na fabor di enseñansa particular.

Na di tres lugar, riba nivel di directiva:

I. tin reunionnan di directiva actual, ta tuma lugar separadamente;

II. desicionnan ta wordo tuma, sin tene na cuenta cu participacion di e directiva completo;

III. desde cu e directiva actual a sinta, a conoce solamente minuutnan di un solo reunion cu ta esun di cambio di statutonan;

IV. ta bini acuerdonan na mesa, sin tuma na cuenta representacion di directiva completo;

V. no tin participacion real, ta e presidente so y netamente e representante di minister, so tin di bisa y no tin oido pa opinion di otro.

OCCA: “Monseigneur lo ta di acuerdo cu nos, cu un proceso asina no ta sano y no ta benificia ningun mayor ni alumno y no ta cuadra den e vision di un organisacion catolico serio, cu ta respeta su mes?”

Comision di mayor kier ta participe y lo apoya cualkier otro modelo di maneho cu ta cuadra cu bon gobernacion, pa separa e maneho diario di scol, for di e nivel strategico di supervision. Comision di mayor lo kier yuda traha na e asina yama “medezeggenschapsraad”/consulta di participacion.

Tanten cu e organo aki, no ta existi ni tin un base legal, comision di mayor ta keda haci un apelacion, pa ta participe riba e nivel di directiva, cu por lo menos un representante. Comision di mayor kier keda cu su repesentacion den e directiva, como un bista vigilante pa e procesonan tuma lugar na un forma corecto y cu transparencia.

Mayornan no kier perde bos

Den nan prome carta di dia 6 di october, a splica suficientemente e motibonan, pa kico participacion di mayor na e momentonan aki riba nivel di directiva, ta keda importante. OCCA ta spera cu e puntonan aki riba menciona, ta aun mas motibo. Comision di mayor tin un tradicion di participacion di mas cu 25 aña. E participacion actual ta un continuacion di e tradicion ey y ta igual na e yamada haci den e recien plan Pastoral di Diosesis. Mayornan pa hopi tempo ta defende e causa di educacion di nan yiunan y no ta desea di perde e bos ey.

Nan ta e prome yama pa soru pa e bienestar y desaroyo completo incluso esun spiritual di nos yiunan. Como gremio nos ta duna conseho riba desaroyonan di educacion y pedagogico, OCCA ta e bos cu ta defende interes di nos yiunan, nos ta duna aporte na e plan di maneho y otro plannan manera di seguridad y ta vigila cu esakinan ta keda ehecuta.

OCCA: “Nos ta vocifera e deseo di mayornan, specialmente ora ta trata di plannan cu por tin consecuencia financiero pa mayornan. Nos no kier perde e bos cu nos a adquiri despues di tanto aña.”

OCCA ta conclui den nan carta cu particpacion ta algo esencial den nos comunidadnan. Ta tuma un comunidad pa lanta un mucha. Pa e motibonan menciona ariba, OCCA ta haci pa di dos biaha un apelacion riba Monseigneur pa mantene, formalisa den e statutonan di SVOA, e representacion di mayor manera cu e ta actualmente. Mientrastanto lo traha hunto na e cambionan pa institui plataforma di participacion (medezeggenschapsraad) cu mas gremio, por ehempel di docentenan.

