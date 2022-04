Den cuadro di e Ocasion General, diamars mainta 26 di april 2022 a tuma luga e otorgamento anual di Condecoracionnan Real den Ballroom di Aruba Marriott Resort. Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a haci entrega di e condecoracionnan. Den e parti Caribense di Reino Hulandes e aña aki a condecora 58 persona total: 24 na Aruba, 23 na Corsou, 7 na Sint Eustatius, 3 na Boneiro y 1 na Sint Maarten.

A condecora e siguiente persona como ‘Officier in de Orde van Oranje-nassau’: • señor Israel A. Posner

A condecora e siguiente persona como ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering’: • señor Adolf (Dufi) Kock

A condecora e siguiente personanan como ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’: • señora Yolanda M. Croes

• señora Maya F. Daryanani-Tharani

• señora Rose Marie T. Provence

• señor Francisco J. Vrolijk

• señor Randolf M. Vrolijk

A condecora e siguiente personanan como ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:

• señor Winston F. Ashby

• señor David A. de la Fuente

• señora Wilhelmina E. de la Fuente – van ’t Hoff

• señora Cordilia G. Fun-Jagershoek

• señor Humphrey H. Hosé

• señor Seever P.B. Krozendijk

• señor Naise A. Lee

• señor Hendrik F. Leo

• señor Sigfried R. Lumenier

• señor Valentino W. Peterson

• señor Frank H.C. Richardson

• señora Lila C. Richardson

• señora Teresita E. Ridderstaat – Angela

• señor Clifford E. Rosa

• señor Francis E. Saladin

• señora Trina V. Schel – de Jesus

• señor Sixto M.J. Vrolijk

Comments

comments