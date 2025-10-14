Den cuadro cu e 40 aniversario di Organisacion Cabayista Arubano, Directiva a duna reconocimento na 4 cabayista, esta Tom Pietersz, Lucho Claro, Rancho Monte Azul y Melanie Wever.

Tom Pietersz ta e prome presidente di OCA y a ocupa e puesto aki na diferente ocasion durante e transcurso di e 40 añanan di OCA.

Tom tambe tabata tin un rol hopi importante caminda a yuda pa funda Confepaso, e organisacion mundial cual Aruba ta miembro di dje.

Tom durante su añanan den e deporte tabata na cabes di Directiva pa algun di e ferianan di mas grandi y importante pa Aruba.

Lucho Claro ta un otro caballista conoci na Aruba, como montador y tambe instructor di Equitacion. E tabata un di e fundadornan di OCA, montador di e famoso Casanova, y a duna les di equitacion na cientos di mucha y adulto durante su carera. Te dia di awe ainda Lucho ta bay tur competencia.

Rancho Monte Azul di Oscar y Maritsa Werleman ta existi mas anja cu OCA mes, desde anja 1974. Rancho Monte Azul ta e rancho di mas biew na Aruba cu a cuminsa competi desde e inicio di OCA, y a sigi competi tanto cabay como jinete y amazonas. Oscar tambe a forma parti di Directiva di OCA, y tanto yiunan como nietonan tabata tin carera exitoso den equitacion. Awendia Rancho Monte Azul ta activo den loke ta les di equitacion, como entrenador di cabay y tambe criadero di cabay.

Melanie Wever no ta un nomber desconosi, e ta e amazona cu mas a destaca den su carera den equitacion cu 4 medaya di oro consecutivo, 2 medalla di plata y un medalla di brons den Mundial di Equitacion. Tur a haya un bunita reconocimento di aprecio.