Observacion di comerciantenan local

Mas noticia a tuma nota diferente reaccion di comerciantenan den nos comunidad cu no ta contento con e situacion economico ta desaroya riba nos pais. Despues cu Aruba a haña un gobierno nobo ta hopi medida y presion ta wordo poni riba comerciantenan, tur cos ta subi y ultimo gobierno a exihi pa aumento di salario minimo. Si e comerciante no bira creativo y cremencha no ta resta nada mas pa cera nan porta y kizas keda cu debenan astromico. Mas Noticia ta haci un suplica na e consumidor pa sigui aporta na negoshinan local y legal. Si tur hende bay shop afor y cumpra producto riba medianan social nos no ta contribui na desaroyo directo di nos pais. Hopi forsa na nos comerciantenan y nos ta spera cu pronto gobierno por scuchanan.

