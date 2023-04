Cu hopi emocion Aruba Airport Authority (AAA) ta anuncia cu lo traha conhuntamente cu Gilbert Senchi, artista di Artopia, Foundation for the Public Arts, pa asina crea un piesa di arte memorabel na honor di e di 100 aniversario di aviacion na Aruba.

Recientemente a firma un acuerdo entre Artopia y AAA pa inicia e proceso artistico y creativo cu lo desaroya un diseño ideal di un escultura cu lo captura e momento memorabel aki. E escultura lo refleha e evolucion di aviacion a lo largo di su 100 añanan di historia y por lo tanto lo inclui un aspecto historico, un aspecto actual y un aspecto futuristico. Den e bunita obra di arte aki lo refleha e echo cu e industria di aviacion ta un industria dinamico. E obra lo ta un obra di arte publico pa tur local y bishitante por aprecia.

Ainda no a determina e ubicacion exacto di e escultura aki. Su ubicacion tambe ta forma parti di e actual narrative rond di e escultura cu lo ta diseña y produci pa Artopia cu aporte financiero di AAA.

Bunita regalo pa henter pueblo

“Conmemora e acontecimento historico den e historia di Aruba, pa medio di un bunita arte publico cu lo conta e historia di aviacion di Aruba, ta nos regalo pa henter comunidad di Aruba. E obra di arte publico aki lo agrega un balor enorme na e forsa cultural, lo ta agradabel desde e punto di bista estetico y lo agrega un balor economico na nos comunidad local. Como un arte publico, e escultura aki lo contribui na e identidad di Aruba, lo impulsa e orguyo di nos comunidad pa cu e 100 aniversario di aviacion na Aruba, como tambe lo duna un sentido cu ta pertene na e celebracion”, asina Joost Meijs, CEO di AAA, a duna di conoce.

Lo ta cla den algun luna

E escultura lo ta cla den algun luna y lo ta disponibel pa inauguracion dia 18 di augustus 2023. Riba e fecha aki ta celebra oficialmente e 100 aña di aviacion na Aruba, despues cu e prome avion a baha na Aruba na aña 1923, den lama na Paardenbaai.

Tocante Artopia

Artopia ta un fundacion di Aruba pa arte publico y su meta, entre otro meta, ta pa tin mas obra di arte na Aruba, laga e hendenan cu ta dedica na arte yega na otro di un of otro manera, pa promove arte general y coopera cu e organisacionnan na Aruba cu ta dedica nan mes na arte.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 79% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu mart 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabow confiabel, facilidad di airport moderno y un service excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

