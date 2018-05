Obisponan Chileno ta presenta nan renuncia na papa Fransisco

SANTIAGO, Chile- E conferencia episcopal di Chile, a presenta su renuncia en bloc diabierna. Esaki ta debi na un scandal di abusonan sexual y cu a wordo tapa. E renuncia ta consecuencia mas grandi e historial largo di abusonan den iglesia catolico.

Despues di un reunion di emergencia cu papa Fransisco na Roma, 31 obispo activo a anuncia e firma di un documento unda cu nan ta ofrece nan renuncia. Nan ta pone nan destino den man di e pontifice. Fransisco por acepta su renuncia por acepta e renuncianan uno pa uno, rechasanan of tarda e decision.

Esaki ta e prome biaha den historia cu un conferencia episcopal completo ta presenta nan renuncia pa un scandal y ta pone trece na claridad e daño cu e caso a provoca, no solamente den iglesia catolico na Chile, sino tambe e institucion completo.

E pontifice a acusa e herarkia eclesiastico Chileno di destrui pruebanan di delitonan sexual, di presiona abogadonan di iglesia pa reduci e acusacionnan . Tambe e pontifice a acusanan di negligencia grave di e menornan di e pastoornan pedofiel.

den un documento catastrofico di 10 pagina entrega na e obisponan den e pais Suramericano durante un cumbre e siman aki, Fransisco a bisa cu e obisponan tabata colectivamente di e “defectonan grave” den e maneho di e casonan di abuso, y consecuentemente e perdida di credibilidad di Iglesia Catolico.

E informe, raporta pa television Chileno T13 y confirma pa Vaticano diabierna, a hisa e presion riba e obisponan pa nan renuncia en bloc ya cu e pontificie a bisanan cu “niun hende no por exclui nan mes y pone e problema ariba schouder di otronan”..

Fransisco a convoca henter e conferencia episcopal Chileno na Roma despues di a reconoce di cu el a comete “erornan grave” den e caso di e obispo Juan Barros, na kende e victimanan di e pastoor Fernando Karadima a acusa di tabata testigo di e abusonan y di no a denuncianan.

E scandal a crece bira mas grandi cu e caso di Barros despues di cu e pontifice a ricibi un informe di 2300 pagina elabora pa dos experotnan den delitonan sexual di Vaticano. E expertonan a wordo manda Chile pa investiga e problema. E reporte no a wordo haci publico, pero Fransisco a cita su principal conclusion basa riba e documento cu a wordo entrega na e obisponan Chileno na Roma.

E obisponan Chileno a emiti un comunicado reconociendo cu e contenido di e documento tabata “absolutamento devastador” y cu tabata demostra “un abuso di poder inaceptabel y consciente”, ademas di e abusonan sexual.

E conferencia episcopal a pidi e vicitmanan pordon na e victimanan, na e pontificie y na tur e catoliconan. Nan a compromete nan mes na drecha e dañonan causa.

Fuente: http://www.eltiempo.com

