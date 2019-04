Obispo di India dilanti hues pa violacion di un soeur

NEW DELHI, India- Diamars Corte di Prome Instancia di Pala (Kerala, India) a presenta e acusacionnan contra di Franco Mulakkal, e obispo Indio acusa di supuestamente a viola y intimida un soeur na varios ocasion desde 2014.

E lista di acusacionnan ta consisti di mas di 2 mil pagina. E acusacionnan ta varia di violacion, sex sin consentimento, intimidacion, e.o. Ta delitonan cu a tuma luga den un lapso di dos aña. Ta inclui declaracionnan di 83 testigo, entre cual un cardinal, tres obispo, 11 pastoor y 25 soeur. Si e wordo haya culpabel, Mulakkal lo por enfrenta castigo di bida largo den prizon of un castigo di minimo 10 aña, The Times of India a informa.

Segun e grupo Save Our Sisters, di e Iglesia Catolico di India, logra di hiba un obispo dilanti hues basa ariba e “keho di un soeur cu ta cay bou di dje” ta un “algo sin precedente” cu lo marca historia.

E accionnan di Mulakkal a wordo haci publico danki na e accionnan di varios compañe di e soeur, kende su identidad no a wordo revela, cu a dicidi di kibra silencio y a realisa un protesta di varios dia dilanti e Tribunal Superior di Kochi na september ultimo. E misa involucra a hay’e obliga di reconoce e echonan aki y e obispo implica a wordo aresta, aunke cu el a keda den libertad condicional, despues di a paga un fiansa na october ultimo.

