Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta organisa un tayer pa hoben riba e topico di “Positive Self Talk”.

Hopi biaha hobennan ta enfrenta retonan cu por impacta nan confiansa propio y salud mental. Como un fundacion cu ta traha cu y pa hoben, HCLF ta reconoce e necesidad aki. Conhuntamente cu Centro di Bario Santa Cruz ta ofrece hobennan un tayer interactivo y motivante. E tayer ta enfoka riba empodera hobennan a traves di e practica di ‘Positive Self Talk’ cu e meta pa ekipa hobennan cu hermentnan valioso pa fortifica nan autoestima y promove nan bienestar y resiliencia mental.



Durante e tayer, e participantenan lo siña un tiki mas tocante pensamentonan negativo, ricibi herment pa maneha esaki y crea un combersacion interno mas positivo. A traves di diferente actividad y discussionnan den grupo, participantenan lo descubri e poder di afirmacion propio y desaroya technicanan pa por supera dudanan cu ta crea pensamento negativo y stroba e hobennan di logra metanan personal y academico.E tayer lo tuma luga Diasabra 20 di april di 4:00 pm te cu 6:30 pm na Centro di Bario Santa Cruz, situa na Papilon 101F. Edad di participacion ta 13 pa 17 aña.Mayornan, familiarnan, docentenan y dimas comunidad ta invita pa comparti e tayer aki cu hobennan pa asina nan ta mas mentalmente resiliente.

Cupo ta limita. Participacion ta gratis pero registracion ta necesario.

Pa mas informacion of pa registra un hoben pa e tayer por tuma contacto cu HCLF via nan liña di whatsapp 5841211 of cu Centro di Bario Santa Cruz na 5942293.

Tocante HCLF:

Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta un fundacion cu a keda estableci na 2008 cu e meta pa inspira y empodera hobennan di Aruba. Desde 2012 e fundacion ta ofrece diferente tayer, actividad y seminario unda hobennan ta sera conoce nan mes miho y traha riba nan desaroyo personal y profesional. E tayer aki ta parti di e proyecto Curason pa Curason, cu ta parcialmente funda door di e fondo Hulandes Fonds 21.