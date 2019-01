NV Elmar ta gosando di pas laboral bou maneho di actual director

Porfin tin pas laboral na NV Elmar, pa cual sindicato STA y su lider Diego de Cuba, ta felicita Sr. Albertico Koolman, actual director di NV Elmar.

Despues di hopi tempo, trahadonan cu tabata ariba contract pa aƱanan largo, aworakinan ta den vaste dienst. Caheranan, tur hende ta contento den Elmar. Esaki ta loke STA mes ta wordo informa door di e mesun trahadonan. Segun e trahadonan, nan ta “sinti e biento fresco”. Y conociendo Sr. Tico Koolman, pa un periodo no mucho largo, pero un persona determina, un persona cu por papia cun’e, cu por discuti cun’e, un persona bon studia y segun Sr. de Cuba, un ser humano.

Un ser humano cu ta compronde, cu ta skucha, y ta bisa cu si por, por y si no por, no por. Pero e ta haci su maximo esfuerso pa mantene e trankilidad di e compania y e no ta arogante manera e ex director, unda cu e ta schors hende y pa despues bisanan pa bay cumpra lotto, ya cu nan ta kita for di trabao. Esaki, segun Sr. de Cuba, como director di compania, no ta manera di papia cu e trahadonan.

E ex director di NV Elmar a kita hopi hende di trabao y a toca su turno pa su mesun persona, wordo retira for di trabao. Esaki ta loke ta yama ley di karma, Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA a finalisa bisando.

Comments

comments