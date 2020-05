Nurse tin un rol crucial den cuido di pashent

Dia di enfermeria ta un dia pa para extra keto riba e rol cu enfermeronan ta hunga den cuido den su totalidad. Hopi biaha ta papia di e dokter of specialista cu ta esnan cu ta deliña e cuido cu pashent tin cu ricibi pero alfinal ta e nurse ta esun cu t’ey presente 24/7 pa asina brinda cuido pero tambe ta e sosten moral. Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta para keto riba e rol crucial cu nursenan ta hunga den e cuido di pashentnan y e bunita trabou cu nan ta eherce sin pensa dos biaha. Dia 12 di mei ta dia mundial di enfermeria pero ta un bunita momento pa tambe dedica e dia na ful e team di Hospital cu di un of otro manera ta forma parti di e cuido di cada pashent.

Durante e ultimo luna nan hopi preshon a ser poni riba e sistema di cuido den cuadro di e pandemia di COVID-19, director interino di Hospital, sr. Freek Korver, a duna di conoce. E periodo aki a exihi hopi di hendenan cu ta traha den sector di cuido, specialmente di nursenan, kende a topa cu tipo di pashentnan cu nunca antes nan a trata. Akinan sigur e parti di “skills”, esta e parti tecnico tabata di sumo importancia, pero alabes mester a asumi un papel diferente debi na e aislamento di e pashentnan. Famianan no por a bishita y esey ta nifica cu mester a duna asistencia na pashent di un manera diferente y alabes dificil y esey ta pone hopi mas presion.

A bay di un dia pa otro na unda mester a bisti paña di proteccion, pues ful tapa incluyendo mondkapje. Di un banda e cuido pa cu pashent a bira hopi anonimo door cu nan ta ful tapa, y asina mes nos enfermeronan a percura pa mantene e atencion uno humano. Na mes momento a pone hopi presion riba enfermeria mes, a pidi hopi di nan, 24 ora pa dia. Alabes e preshon di no sa con pisa e flujo di pashent di COVID-19 lo bay bira y teniendo na cuenta cuido sumamente intensivo cu un pashent di COVID-19 ta rekeri. Esaki sigur a pone un presion inmenso riba henter e organisacion di hospital, y sigur e team di enfermeria.

Awe ta e dia di para extra keto y gradici tur hende p’e tremendo trabou cu nan a bin ta eherce y sigur loke a ser demonstra e ultimo periodo, Freek Korver a duna di conoce. Si mira tur e trabou cu a sosode den e periodo di COVID-19, e director ta orguyoso di tur nurse den hospital pero tambe henter e sistema di cuido di HOH y Aruba. Specialmente e nursenan cu ta hunga un rol crucial y loke ta bunita pa mira di nan banda ta e amor y motivacion cu tin pa nan trabou. Tambe Hunta di Directiva kier a tuma e momento pa gradici tur cu ta traha den cuido na Aruba pa e tremendo trabou y dedicacion na pashent. Pabien riba boso dia!

