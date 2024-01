Diasabra Horacio Oduber Hospital a tene su tremendo fiesta anual pa empleadonan cu e aña aki tabata yena di color. Durante e ambiente festivo a tuma un momento pa gradici tur colega pa e tremendo trabou cu a eherce durante 2023 y alabes tambe pa anuncia e empleado di aña di HOH 2023. Hospital ta haya importante pa demonstra gratitud y aprecio na cada momento na coleganan y sigur esnan cu ta destaca di un of otro forma. Ya pa basta aña ta saca empleado di luna y tambe merecidamente e empleado di aña. Algun dia pasa a pidi team completo di managers pa di forma anonimo vota ken segun nan merece e elogio di wordo nombra empleado di aña 2023.



Cada empleado di luna a wordo yama padilanti durante e magno evento aki y a conta algun ‘fun facts’ di cada persona. Tambe Hunta di Directiva a elabora riba tur empleado di luna cu ta supermotiva y ta bay “the extra mile” pa su coleganan, pashentnan y hospital. A enfatisa cu cada un di nan tin un dedicacion extra pa hospital y tur ta contribui na eleva calidad di cuido na hospital. Riba conteo di 10 e dos miembronan di Hunta di Directiva, esta sr. Jacco Vroegop y sr. Gregory Croeze a anuncia cu e honor di empleado di aña 2023 ta bay pa Max Abecia.Colega Max, nurse na departamento di cuido B3 y tambe conoci como ‘the Maxfactor’ of ‘superMax’ a sali empleado di luna di mei 2023 riba Dia di Enfermeria. E ta e ‘verpleegkundige met coördinerende taken’ (VCT) riba piso y loke ta resalta di Max ta cu e ta un tremendo teamplayer y ta para cla pa tur hende. No solamente pa coleganan, pero tambe pashentnan y nan famia y no lubida e specialistanan cu e ta trata cu hopi respet. E ta un persona creativo y semper ta enfoka pa trece solucion unda cu tin mester.

Max ta un colega dinamico cu ta inspira otro y alabes ta un di nos profesionalnan den enfermeria cu hopi dedicacion y pasion pa su trabou, pero tambe un persona hopi humilde. Manera e mes ta bisa ‘e elogio aki no por a sosode sin e team completo’.

Gerencia y coleganan ta masha orguyoso di tin Max como colega y sigur esaki ta un tremendo titulo pa Max. Masha pabien cu e reconocemento fantastico aki!