Nurianne ta sali rumbo Bangkok pa duna un presentacion den un session cientifico y representa Aruba como ‘Young Leader in Diabetes’ di Aruba. Como defensor di consientisacion di diabetes pa Aruba y region ‘North America and Caribbean’, Nurianne lo participa den diferente workshop y lo atende e sessionnan educativo cu e congreso tin di ofrece.

Na 2019 Nurianne Arias a representa Aruba na e Summit di Young Leaders in Diabetes na Zuid Korea Busan. Na e summit aki a participa den diferente workshop y prepara den area di ‘advocacy’ y conscientisacion di diabetes.

E aña aki Nurianne a ser invita pa presenta su proyectonan den area di investigacion cientifico. Como candidato pa PhD na Universidad di Aruba y Utrecht University, Nurianne lo presenta investigacion den area di diabetes na Aruba y Curacao. Tambe e lo presenta su plannan pa su proyecto di investigacion den area di diabetes y sosten social. Lo participa den un panel cu lo consisti di diferente profesional di tur region di mundo pa intercambia conocimento riba con por mehora e implementacion di polisa y proyecto pa cuido di persona cu ta biba cu diabetes.

Nurianne ta miembro di Fundacion Diabetes Aruba, ta actualmente candidato pa PhD na Univerdidad di Aruba y Utrecht University, ta Vocero di Pashentnan di Aruba y miembro di Conseho di calidad di sector medico (Kwaliteitsraad). Cu e rolnan aki den mente, Nurianne lo atende diferente session durante e congreso pa asina trece conocimento y practica cu lo por ta relevante y beneficioso pa Aruba.

Mas o menos 6 mil participante di 166 pais di rond di mundo lo uni na Bangkok pa e conferencia. Lo tin diferente session informativo y educativo pa asina reenforsa cada pais cu conocimento y practica nobo.

Esaki ta un oportunidad pa Aruba por ta representa den area di diabetes y haya perspectiva nobo den e area di diabetes y condicion cronico.

Lesa mas tocante e Congreso Internacional di Diabetes : https://idf2025.org/