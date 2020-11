‘Nunca tabata tin un instancia pa sostene musiconan na Aruba’

Aruba Entertainment 2020, grupo di musiconan y entretenedornan cu a bini hunto pa derechonan di entretenedornan na Aruba, a expresa durante un rueda di prensa siman pasa cu nan existencia ta netamente bini pasobra nunca tabata tin echt un representacion general di musiconan y entretenedornan riba nos isla.

Ofo Escudero ta bisa cu ‘no tabata tin ningun instancia cu a sali na nos vanguardia te cu aworakinan.’ E ta sigui splica cu “nos tin un grupo hopi grandi, e motibo pa kico nan ta cu nos ta pasobra nan a wak cu tin movecion, nan a wak cu tin interes pa nos yuda hende y nos no ta akinan pa interes personal, nos tur ta buscando interes general.’

Si tabata tin un instancia cu lo tabata traha na bienestar di nos musiconan na Aruba, e ora ey e grupo aki no lo mester existi. “Nos no por culpa por ehempel stichting MUSICA pasobra nan ta un fundacion, y bo no mag tin miembro como fundacion”, segun sr. Escudero ta splica, dus como tal, e musiconan no por vota nunca pa un board di musica pasobra nan no tin autoridad den MUSICA. “Di otro banda, tin un otro kern cu ta banda di MUSICA, cu ta AMA cual ta un asociacion, pero lamentablemente nan no a haya e popularidad mi ta supone di e musiconan, por ta e musiconan lo a sinti cu nan no a wak cu nan ta haciendo algo, y si por ta nan ta haciendo e, nan lo ta haciendo e hopi ‘low-key’ cu niun hende ta ripara,” segun sr. Escudero.

For di Maart cu e musiconan a stop di traha, te cu un par di luna pasa, porfin a scucha algo di e organisacion aki segun sr. Escudero ta bisa.

“Semper union ta e miho cos. Durante carnaval tur cos ta stipula caba, nos tin un SMAC y den e board aki tin hende di MUSICA den dje. Dus esey no ta nada malo y lo sigui asina”, segun sr. Escudero, e ta sigui splica cu kisas den futuro pa cierto decisionnan, MUSICA lo tin cu sinta cu e grupo aki y negocia cu nan pa locual lo haci pa eventonan cu lo bini. E trabao di Aruba Entertainment 2020 ta bay mas leu cu carnaval, mester corda riba musiconna cu ta gana nan pan di tur dia di musica fuera di carnaval na unda no tin un structura stipula pa esaki ainda.

Ta dispuesto pa sinta cu AMA tambe si ta necesario, pasobra e idea aworaki ta pa tin un union y pa tur musico, DJ, bailado y tur hende den entretenimento ta hunto aworakinan.

Comments

comments