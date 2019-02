Nunca niun gobierno a duna oido na preocupacionnan di chauffeurnan di autobus

Sra. Sonia Vrolijk, chauffeur di B- 45, tin 31 aña ta core bus. E ta bisa cu for di dia cu el a cuminsa te cu awo, nunca nan a duna oido na e dolornan di e chauffeurnan di Autobus. Cada aña e ta bira pio pa nan. Ta inhusto cu mama di su famia, ta sali for di su cas for di 6 or di mainta, y awo e tin cu keda te cu 8 or di anochi, pasobra cu no tin trabo.

Gobierno no ta wak esey, nan ta kere cu e chauffeurnan ta gana placa. Y cada biaha nan ta subi e vergunning di bus. Esaki a subi drasticamente, no tin placa pa paga, segun Sra. Vrolijk. El a sigui bisa cu pa saca nan dia, nan mester traha 12 ora pa dia, sino no ta saca nan dia.

E ruta di San Nicolas tin mucho hopi bus. Demasiado , Sra. Vrolijk a sigui bisa. Y nan ta parti den dia y anochi, y ni asina nan no ta alcansa. Y no ta stop, ya cu ta sigui primi poniendo bus pa San Nicolas.

Prome cos cu e chauffeurnan kier ta pa kita un par di bus for di San Nicolas, ya cu no por sobrevivi. Y di dos, gobierno ta bisa cu nan ta doño di vergunning, cual no ta berdad. Nrplaat tambe a subi, y esakinan ta inhusto.

Mester kita por lo menos 8 pa 10 bus for di ruta di San Nicolas, mirando cu tin demasiado bus ariba ruta di San Nicolas. Si kita e busnan aki for di e ruta di San Nicolas, por bisa cu e ora e y lo por trece un tiki alivio pa nan. Pero manera cu e situacion ta aworaki, e ta bay ta inhusto, tabata palabranan di Sra. Vrolijk.

