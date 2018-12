Nuebe studiante ta gradua pa “Double Degree Master Programme International and European Tax Law”

Cu sumo placer y orguyo Universidad di Aruba y Maastricht University ta anuncia cu e aña aki 9 studiante di e Double Degree Master Programme International and European Tax Law a gradua! E studiantenan aki a logra algo unico y pa e motibo aki nan lo ricibi nan Bul di tanto Universidad di Aruba como Maastricht University. Den un solo tiro e studiantenan aki a logra haya e titulo di Master of Laws in International and European Tax Law di Maastricht University y Master of Laws in Aruban Law di Universidad di Aruba.

Durante e ceremonia di graduacion alabes lo entrega e prome edicion di e buki ’Corporate taxation in the Dutch Caribbean and Latin American region: BES-islands, Aruba, Curaçao, Brazil, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela’ na Prome Minister di Aruba sra Evelyn Wever-Croes. E buki aki ta specialmete scirbi pa e Double Degree Programme di Aruba y cu e buki aki porfin ta yena un bashi cu ya ta existente pa hopi aña caba. E buki unico aki ta un di e pilarnan riba cual e studio aki ta basa, banda di Europees en internationaal belastingrecht. Segun e espirito di tempo moderno, e buki aki ta disponibel online gratuitamente pa tur esnan cu ta interesa via: https://www.teseopress.com/taxation

Mirando e magnitud y e necesidad di e mercado laboral Latino Americano nos ta spera di por educa hopi mas studiante den e proximo añanan pa bira fiscalistanan bon capacita.

Comments

comments