Nuebe persona rescata y detene despues cu boto a pega candela

Barco di marina Zr.Ms. Van Speijk ta scapa 9 persona riba 27 januari 2018 cu a haya nan cu complicacion cu nan boto den Caribische zee. Ta trata di un barco di Panama.

Un avion cu tabata patruya den e region di e lama caribe a constata nan un anochi prome. Y asina e barco mariniers Van Speijk cu tawata mas serca y haciendo un control di rutina den e region y asina a bin topa cu e barco Panames unda tur 9 (6 Venezolano, 2 Colombiano y 1 Dominicano) a bula awa paso nan boto a pega candela unda via radio nan a notifica cu nan boto no por wordo maneha mas y lo zink.

Cu helicopter NH-90 y algun boto di Van Speijk a rescata e 9 persona nan cu a bula na awa y asina hiba riba nan barco y a ricibi tratamento di biaha. Mas den e ora nan di anochi e boto a zink completamente, y asina e 9 persona nan a wordo pasa pa autoridad di Aruba pa sigui cu e invistigacion nan necesario, a tuma arios articulo cu a keda haya den beslag y pasa esaki over pa e departamento di narcotica.

* Zr.Ms. Van Speijk ta opera den nos Caribische zee desde fin Oktober como un barco stationario den full e region. E barco ta pa combati droga y tin un Law Enforcement Detachment kustwacht Mericano (USCG LEDET) riba e barco Mariniers pa yuda combati droga.

* Riba 22 di December van Speijk a logra capta un boto GO-FAST transportando 550 Kilo di cocaina y anochi bispo di aña nobo nan a logra captura mas di 1600 Kilo.

Comments

comments