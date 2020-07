Nuebe persona deteni pa stroba trafico despues di a manifesta te laat

Diabierna pa 10 or anochi polisnan a yega na cantidad y asina duna orden na e personanan cu tabata storba trafico nan tabata cu e grupo di Danies. Nan no kier a scucha orden y aki a bay over na detencion, e no a bay facil pa Polisnan. 9 persona a keda deteni.

Detencionnan a cuminsa cay Posted by MasNoticia.com on Friday, July 3, 2020

Aki relato di Polis.

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA:

Awe diabierna henter dia Cuerpo Policial a guia 3 diferente manifestacion. Por bisa cu dos di e manifestacionnan a logra nan respectivo metanan. Unico tarea como Cuerpo Policial ta pa mantene orden publico y nos por informa cu dos di e gruponan a sa di comporta nan mes como debe ser.

Na final a keda nos di Cuerpo Policial pa guia e grupo lidera pa sr Danies cual no tabata un tarea facil.

Tur hende tin e derecho conforme nos constitucion pa manifesta y expresa nan opinion. Nos di Cuerpo Policial sigur ta convivi cu e causa aki y a laga señor Danies manifesta y expresa su opinion. Cuerpo Policial a duna e grupo di sr Danies te cu 10 or di anochi pa ta ariba caya. Pa 10 or di anochi polis a dunanan orden pa bandona e sitio y no stroba trafico . Nan no kier a cumpli cu e orden encuestion y Cuerpo Policial a bay over na detene un total di 9 persona pa no sigui orden di polis. E personanan aki a wordo transporta pa warda di polis pendiente investigacion.

Comments

comments