Nuebe alumno di Colegio San Antonio ta participa den Arte di Palabra 2019

Diasabra ultimo a tuma lugar e competencia di Arte di Palabra den Cas di Cultura caminda cu 9 alumno di Colegio San Antonio a participa y a trece dilanti diferente storia y poesia. E preparacion pa participacion na e competencia di Arte di Palabra a cuminsa den lesnan di Papiamento den Ciclo Basico 1 y 2 bou guia di e docentenan di nos lenga materno. Aki e alumnonan ta haya espacio pa skirbi storia of poesia y tambe ta haya training caminda cu e

docentenan ta promove e creatividad di cada alumno. Di tur storia of poesia cu wordo entrega ta scoge e mihornan y e aña aki a duna espacio na 15 alumno pa participa. Dies alumno a acepta e reto di presenta nan trabou dilanti di publico y a

haya training den scol como tambe di e organisacion di Arte di Palabra pa siña con ta declama un poesia of con ta conta un storia dilanti di un public grandi. Como scol nos ta duna importancia na e cultura y arte di nos isla. Un forma pa expresa arte ta a traves di palabra den forma di poesia of storia. Como scol nos ta reconoce e importancia di arte den nos cultura. A traves di arte bo ta trece pensamento, emocion, conocemento, tradicion y creencia dilanti y e hoben mester haya espacio pa por haci esaki. Tambe nos ta splica e alumno cu e prome stap cu nos kier pa nan tuma ta e curashi, e durf pa subi un escenario y tuma esaki como un reto personal.

E nuebe alumnonan cu a particpa tawata: Derson Lampe, Dayron Vrolijk, Yandrick Webb, Samantha Garcia, Douha Sbat, Xie-Marie Larmonie, Lissiandra Kock, Loui-Angelo Bislick y Obi Tromp. Pa motibo di salud Jayrene Kock no por a presenta e anochi aki. Nos ta orguyoso di bisa cu Loui-Angelo Bislick y Obi Tromp a keda na prome lugar den nan catergoria. Otronan cu a ricibi premiacion tawata Samantha Garcia, Xie-Marie Larmonie y Dayron Vrolijk. Loui-Angelo y Obi lo haya e oportunidad di representa Aruba den e competencia interinsular di Arte di Palabra cu lo tuma lugar na Corsou. Colegio San Antonio kier gradici e alumnonan pa nan participacion y ta yama danki tambe na tur mayor, docente y e organisacion di Arte di Palabra pa nan apoyo y aporte.

