Departamento di Finanzas di pais Aruba ta pidi tur proveedor encarecidamente y cu urgencia pa tene e proceduranan pa entregamento di producto y servicio realisacion di un trabou na cuenta. Segun ley un funcionario autorisa di un ministerio of gerencia mag haci un pedido of duna un tarea solamente si tin e INKOOPORDER of PURCHASE ORDER pa loke ta e pagonan. Click na e potretnan pa mas info.

BKM REVISA Y FIRMA leveranciers van Land Aruba en Algemene Voorwaarden

