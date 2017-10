Noticianan policial di Curacao pa cu fin di siman

Aki ta sigui algun informe di noticianan policial di sucedidonan cu a pasa na Curacao.

*** Un detenshon pa posishon di arma di kandela

Djadumingu 15 di òktober 2017, alrededor di 16.45 or durante di un marcha di baiskel na altura di van Eyck van Voorthuizenweg, un polis na sivil a konstatá ku un hòmber tabatin un arma di kandela lorá den un paña.

Mesora a detené e hòmber sospechoso aki, G.F.B., nasé na Kòrsou, 22 aña di edat. Den su poder a haña i konfiská un pistol kaliber 22.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselashon pa mas investigashon.

*** Un detenshon pa maltrato.

Djadumingu 15 di òktober 2017, alrededor di 03.45 or di mardugá, un patruya ku tabata patruyando den bario di Sun Valley a topa ku un dama ku sla na kara i tabata pidi ousilio. For di un investigashon ku polis a realisá na e sitio e dama víktima a deklará ku su partner a maltraté momentu ku e hòmber a yega kas den oranan di mardugá.

En konekshon ku esaki polis a detené e hòmber sospechoso C.A.R.G.S nasé na Kòrsou di 26 aña di edat.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar.

*** Homber ta kai for di baranka.

Djasabra 14 di òktober 2017, alrededor di 12.41 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na Playa Kenepa Grandi kaminda un hòmber a kai for di baranka.

Na e sitio e patruya a topa ku un hòmber (viktima) drumí abou ku kap basta grandi na su kabes.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio e resultá ku e hòmber aki a bai bula for di baranka na Playa Kenepa ku e konsekuensia ariba menshoná.

Ku amulans a transportá e víktima pa SEHOS pa tratamentu médiko.

*** Detenshon pa destrukshon.

Djabièrnè 13 di òktober 2017, alrededor di 21.43 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na un kas riba Seru Fortuna pa un kaso di destrukshon.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku e destrukshon aki a tuma lugá enkonekshon ku e maltrato di un ratu promé (komunikado 420/2017) kaminda polis a detené dos hòmber pa maltrato di un dama/ víktima.

E dama/ víktima aki a destruí windshil di outo di un di e detenidonan ku a maltraté.

En konekshon ku e destrukshon aki polis a detené e dama sospechoso aki, J.M.B. nasé na Kòrsou di 25 aña di edat pa destrukshon.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

*** Dos detenshon pa maltrato.

Djabièrnè 13 di òktober 2017, alrededor di 20.18 or, Sentral di Polis a dirigí un patruya na un kas riba Seru Fortuna pa un kaso di ladronisia ku violensia ku a kaba di tuma lugá.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku kuater(4) sospechoso ku maskara, kompletamente bistí na pretu i ku arma di kandela a atraká un trùk ku ta kore bende pan.

Despues di e suseso aki a start un bringamentu entre un dama bisiña kaminda e suseso a tuma lugá ku un famía di e víktima.

En konekshon ku e maltrato aki polis a detené e dos hòmbernan:

 G.S.F. di 24 aña di edat;

 R.R.T. di 28 aña di edat ámbos nasé na Kòrsou. A presentá e sospechosonan dilanti un Fiskal Ouksiliar.