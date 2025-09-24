Notisia di polis di djaluna 22 di sèptèmber te ku djárason 24 di sèptèmber 2025

Ladronisia di skuter

Djárason 24 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter koló pretu di e marka Kymco, modèl Agility, ku plachi di number MF-1754. E skuter tabata stashoná na lòk den kurá di un kompleho di departamento na Kaya Monseigneur Nieuwindt. Ta investigando e kaso.

Sushi na kandela

Djamars 23 di sèptèmber, alrededor di 7.50 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kandela grandi den besindario di Seru Angola. A dirigí un patruya i na yegada a konstatá un kandela di sushi grandi riba tereno di un kunuku. Brantwer a purba paga e kandela, pero dor di kayente i pa motibu ku no tabatin peliger pa e kandela ekspandé, a disidí pa laga e kandela kima na un manera kontrolá. Polis a informá habitantenan den besindario tokante e situashon.

Aksidente entre outo i skuter

Djamars 23 di sèptèmber, alrededor di 5.50 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un skuter riba Kaya Industria. E skuter a dal patras di e outo, di kua e koredó di skuter a kai. Personal di ambulans a duna tratamentu médiko na e shofùr di e skuter na e sitio mes. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr, ku resultado negativo.

Kòntròl di velosidat

Djaluna 22 di sèptèmber i djamars 23 di sèptèmber, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba E.E.G. Bulevar. A midi velosidat di e vehíkulonan ku tabata aserkando ku un aparato spesial pa midi velosidat (lasergun).

Parsialmente riba E.E.G. Bulevar, e velosidat máksimo ku ta permití ta 40 km pa ora. Durante e kòntròl a duna 4 but pa surpasá e velosidat máksimo ku ta permití na e sitio ei. E velosidat ku a midi tabata entre 70 pa 84 km pa ora. Dos shofùr a risibí atvertensia pa kore entre 60 i 65 km pa ora.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki den e próksimo dianan na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá