Kralendrijk Boneiro:

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djárason 14 sèptèmber a detené un hòmber di inisial R.M.W.E. di 56 aña di edat den Centrumgebied en konekshon ku kiebro i ladronisia. E sospechoso a bai ku komestibel for di un restorant situá den Kaya Grandi. Ta investigando e kaso.

Aksidente ku skuter

Den oranan di atardi, alrededor di 3.15 or riba djaluna 12 di sèptèmber, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba e krusada di Kaya Caribe i Kaya Inca. Pa motibu deskonosí, shofùr di e skuter a kai for di e skuter. Personal di ambulans a trat’é na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá ku regularidat

Den e dianan tras di lomba a duna but pa manehá sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat bisti.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Telefòn

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.