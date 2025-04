Notisia di polis di djaluna 7 aprel te ku djabièrnè 11 di aprel 2025

Aksidente

Djaweps 10 di aprel, alrededor di 2.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos vehíkulo na e krusada di Kaya Nikiboko Nort i Kaya Thomas M. Marchena. Na e sitio polis a topa ku un pikòp i un SUV ku tabata enbolbí den e aksidente. Dor di keda sin duna preferensia, e pikòp a bai dal den e SUV. Ambulans a transportá shofùr di e SUV pa hòspital pa tratamentu médiko. Personal di ambulans a hasi chekeo médiko na e sitio mes ku un menor di edat. Shofùr di e pikòp a haña but pa manehá sin reibeweis. Polis a dirigí tráfiko temporalmente na e sitio te na momentu ku e servisionan konserní a keda kla ku nan trabou.

Ladronisia for di vehíkulo

Djárason 9 di aprel a drenta keho di ladronisia for di un outo di hür na Altamira Unjo den Rincon. Miéntras ku e okupantenan tabata saka potrèt, deskonosínan a bai ku sèn kèsh for di pòtmòni i for di un tas ku a keda den e vehíkulo. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa violashon di Lei di Identifikashon i ladronisia

Djárason 9 di aprel, alrededor di 3.20 or di atardi, a detené un hòmber di inisial L.V.P. di 39 aña di edat na Kaya Filomena pa violashon di Lei di Identifikashon BES. E sospechoso no por a identifiká su mes na momentu ku a dun’é òrdu pa hasi esaki e promé biaha.

Mas lat riba e mesun dia, alrededor di 7.35 or di anochi, na momentu ku mester a laga e sospechoso den libertat, a poné na altura mesora ku ta detené awor riba sospecho di ladronisia, kiebro den kas i enkubrimentu. Esaki despues ku a drenta keho na polis di e echonan menshoná. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa violashon di Lei di Arma di Kandela

Djárason 9 di aprel, alrededor di 2.20 or di atardi, e Grupo di Tarea Spesial (Groep Bijzondere Opdrachten, GBO) a detené un hòmber di inisial S.P.G.S. di 40 aña di edat na un kas den Sonrisa di Lac pa sospecho di poseshon di arma di kandela. Durante un entrada hudisial na e kas a konfiská un arma di kandela i supstansianan probablemente narkótiko. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Ladronisia di baiskel (Fatbike)

Djárason 9 di aprel a drenta keho di ladronisia di un baiskel (fatbike) koló pretu di e marka Ouxi, modèl V-8. E baiskel tabata stashoná na un kompleho di apartamentu na Kaminda Essequibo i deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa ladronisia

Djamars 8 di aprel, alrededor di 4 or di atardi, a detené un mucha hòmber menor di edat di 14 aña di inisial B.C.V. na warda di polis pa ladronisia. E sospechoso a hòrta un baiskel (fatbike) na un skol na Kaya Frater Odulfinus. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa violashon di Lei di Opio

Djamars 8 di aprel, alrededor di 9.30 or di mainta, a detené un hòmber di 54 aña di inisial R.M.D. na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia pa violashon di Lei di Opio BES. E detenshon ta den kuadro di un investigashon andando en konekshon ku un kaso di kontrabanda di droga ku a tuma lugá aña pasá. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Aksidente krusada Kaya Pos di Amor/ Kaya Kanari i Kaya Flamingo

Djamars 8 di aprel, alrededor di 9.50 or di mainta, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá na e krusada di Kaya Pos di Amor, Kaya Kanari i Kaya Flamingo. Pa motibu di keda sin duna preferensia, e dos vehíkulonan a dal den otro. Un okupante di un di e outonan enbolbí tabata keha di doló i personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko na e sitio mes. A duna shofùr di un di e outonan but pa manehá sin reibeweis i e doño di e outo, ku tabata presente komo pasahero, a haña but pa motibu ku su vehíkulo no ta sigurá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Djamars 8 di aprel, alrededor di 1.55 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial E.R.V.C. di 62 aña di edat na Hanchi Amboina pa manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a para e sospechoso pa un kòntròl rutinario i e no por a mustra un reibeweis. Aki a resultá ku e no por a mustra un reibeweis pa motibu ku anteriormente polis a kita esaki despues di un aksidente ku a tuma lugá durante kua e tabata bou di influensia di alkohòl. Durante kòntròl e agentenan a tuma nota ku e tabata mustra diferente karakterístika di un persona ku ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné for di kua a resultá ku el a konsumí mas alkohòl ku ta permití na momentu ku bo ta manehá un vehíkulo. A detené e sospechoso i a hib’é warda di polis pa un análisis di rosea.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.