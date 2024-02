Notisia di polis di djaluna 5 di febrüari te ku djárason 7 di febrüari 2024

Ladronisia di skuter

Riba djamars 6 di febrüari a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo shinishi skur di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-152. E skuter tabata stashon bou di un dak patras di un kas situá na Kaya Aruaco. Entre 1.30 or di mèrdia i 6.30 or di atardi, deskonosínan a bai ku e skuter. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di tas di bich

Riba djamars 6 di febrüari a drenta keho di ladronisia di un tas di bich ku tabata riba un bich situá na Bulevar E.E.G. Entre 1.30 or i 2.30 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku e ta. Den e tas tabatin entre otro, un tas di man di marka Pinkday & Kyss, dos reibeweis merikano, dos sèrbètè di bich di ‘Celebrity Cruises’, un tarheta di krédito, un ‘epi-pen’ i sèn kèsh. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre outo i skuter

Alrededor di 2 or mèrdia riba djamars 6 di febrüari, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Shofùr di e skuter a deklará ku e no a mira ku e outo a para ku konsekuensia ku el a bai dal tras di e outo. Personal di ambulans a asistí shofùr di e skuter na e sitio mes.

Ladronisia na sitio di sambuyá

Riba djaluna 5 di febrüari a drenta keho di ladronisia di dos tas di lomba. E tasnan di lomba tabata riba e bich di e sitio di sambuyá ‘Alice in wonderland’ situá na Bulevar E.E.G. entre 1 or i 2.30 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku e tasnan. E kaso ta bou di investigashon.