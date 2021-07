Noticia policial di Boneiro 26 te 28 di Juli 2021

Kralendijk Boneiro:

Notisia di polis di djaluna 26 di yüli te ku djárason 28 di yüli 2021

A tuma medida kontra kachónan agresivo

Den oranan di mainta riba djamars 27 di yüli, kuater kachó a ataka un dama riba un baiskel na Kaya Caribe. E víktima tabatin heridanan di mordé na su rudia drechi i na su hep drechi. A base di tur deklarashonnan skuchá, e heridanan ku e víktima a optené i pa garantisá seguridat di otronan dor di di prevení ku otro ta bira víktima di e kachónan aki, a disidí pa tira e kachónan. Promé ku esaki a tuma lugá a wak bon den besindario pa garantisá seguridat di terseronan.

Regularmente notifikashon tokante kachó agresivo ku ta kana lòs ta drenta. E frekuensia i seriedat di e notifikashon nan ta varia. Ta trata di notifikashon tokante entre otro kachó ku ta morde kabritu i galiña mata ku konsekuensia finansiero pa tenedó di bestia, pero tambe kachó ku ta ataká siklista i shofùr di skuter lokual ta krea situashonnan sumamente peligroso den tráfiko. E kantidat di insidente kaminda en bèrdat kachó ta morde un persona i ku esaki mester di tratamentu médiko, ta oumentando. KPCN ke hala atenshon di doñonan di kachó pa tene kachónan den kurá dor di sòru pa un kurá stabil for di kua e kachónan no por sali i/òf pa mara e kachó. Esaki pa prevení tipo di situashonnan asin’aki. Ta rekomendabel pa sosialisá un kachó. Un kachó mester di edukashon i treinen. Pa esaki tin fasilidatnan presente na Boneiru. Abo komo doño ta responsabel pa e komportashon i treinen di bo kachó.

Ladronisia di baiskel

Entre 5.30 or i 6 or di atardi di djaluna 26 di yüli deskonosínan a bai ku un baiskel kolo blanku.E baiskel no tabata na lòk i tabata stashoná banda di stòfzùiger na un ‘carwash’ situá na Kaya Gilberto F. Croes. Ta investigando e kaso.

A bai ku djùg for di den outo

Riba djamars 27 di yüli a drenta keho di ladronisia di un djùg kolo blanku di marka Igloo. E djùg tabata den baki di un pikòp ku tabata stashoná na Kaya Francia. Entre djaluna 26 di yüli, 12 or di anochi i djamars 27 di yüli, 8.30 or di mainta, deskonosínan a bai ku e djùg. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

