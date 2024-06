Notisia di polis di djárason 26 di yüni te ku djabièrnè 28 di yüni 2024

‘Hit & Run’

Alrededor di 6.15 or di mainta riba djabièrnè 28 di yüni, un ‘hit & run’ a tuma lugá riba Kaminda Turístiko. Un outo a dal un siklista i a lag’é heridá atras. Na yegada di e patruya, personal di ambulans ya tabata na e sitio pa yuda e víktima. Mas despues e siklista a deklará ku e tabata kore den direkshon di Karpata na momentu ku diripiente un outo ku tabata bini for di direkshon kontrali, den direkshon prohibí, a dal den dje. Seguidamente e outo a bandoná e sitio di e aksidente sin ku el a para. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘hit & run’ aki? E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Aksidente entre skuter i outo

Riba djárason 26 di yüni, alrededor di 1.45 or di mèrdia, un aksidente entre un skuter i un outo a tuma lugá riba Kaya Korona. E skuter a dal tras di un outo. Pa e motibu aki e shofùr di e skuter a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Polis a dirigí tráfiko temporalmente te na momentu ku e servisionan konserní a terminá ku nan trabounan. Ambos shofùr tabatin nan dokumentunan na òrdu.