Boneiro: Notisia di polis di djabièrnè 22 di sèptèmber te ku djaluna 25 di sèptèmber 2023

Shofùr di skuter ta neglishá òrdu di polis

Riba djaluna 25 di sèptèmber un patruya un spòt shofùr di un skuter sin hèlm bistí riba karetera públiko na altura di Plenchi Makamba. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para na kua e no a duna oido. El a hòp e skuter i a sigui kore. Riba esaki e patruya a sigui su tras i diferente bes a duna e shofùr òrdu pa para. El a para den kurá di un kas na Plenchi Makamba. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr ta un ménor di edat. A atendé kuné fuerte riba su komportashon di manehá. El a haña un but pa manehá sin hèlm bistí, sin seguro i sin reibeweis.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 24 di sèptèmber, alrededor di 10 or di anochi, un patruya a spòt un pikòp sin niun lus riba Kaya Nikiboko Nort. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para usando e lusnan óptiko (zwaailicht). Na esaki e no a duna oído i a sigui kore. Finalmente e shofùr a para e vehíkulo na altura di Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Despues di un kòntròl riba dokumentunan konserní, tur kos tabata na òrdu. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e no por a para riba su pianan, e tabata papia ku lenga pisá i su aliento tabata hole alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial S.U.P. di 63 aña di edat. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña prohibishon di 6 ora pa manehá.

Detenshon pa maltrato severo

Den oranan di atardi riba djasabra 23 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial F.J.B.A. di 59 aña di edat na Kaya Sonmontuno en konekshon ku maltrato ku un arma i maltrato severo. E sospechoso a dal un hòmber ku un blòki riba su kabes durante un diskushon na un kas na Kaya Mandolin. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Investigashon den e kaso ta andando.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djabièrnè 22 di sèptèmber i djaluna 25 di sèptèmber a duna diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko.

2x pa manehá sin hèlm bistí

4x pa manehá sin reibeweis válido

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí

4x pa maneha sin seguro válido

5x pa uso di telefòn tras di stür mientras ta manehá

Tambe a duna dos shofùr ku tabata enbolbí den aksidente, un but. E promé shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaminda Gurubu. El a haña un but pa manehá sin seguro bálido i sin reibeweis. E di dos shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Industria Pariba i a haña un but pa manehá sin reibeweis.

Aksidente Kaya Korona

Riba djasabra 23 di sèptèmber, alrededor di 3.45 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Korona na altura di Misa di Coromoto. Shofùr di un outo tabata kore direkshon nort riba Kaya Korona i a kore pasa dor di un kaya ku tabata será pa pa tráfiko i a dal i keda pegá bou di un treiler di blòki. E kaya tabata será ku diferente bòrchi di desviashon i seru di tera en konekshon ku trabounan di renobashon di e kaminda. Personal di brantwer a logra saka e víktima for di den e vehíkulo. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. E víktima su situashon tabata di atenshon.

Aksidente

Riba djasabra 23 di sèptèmber, alrededor di 1.30 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na Kaya Haldu. Na yegada di e patruya no tabatin bringamentu na e momentu ei pero un aksidente. Un pikòp ku a sali for di Kaya Haldu, a dal den un outo i despues a dal den kurá di un kas riba Kaya Korona. E shofùr a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues di un investigashon a resultá ku unratu promé, e shofùr i su pasahero a bringa ku un otro hòmber na altura di un establesimentu di hóreka. Na yegada di polis, e pasahero no tabata na e sitio. Ta investigando e kaso.

Skuter enkontrá

Riba djabièrnè 22 di di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un skuter probablemente prosedente di ladronisia ku a enkontrá den kurá di un kas na Kaya Patrushi. Ta trata aki di un skuter koló pretu, sin plachi number i su number di chásis tabata vago. Segun e persona ku a mèldu, un persona a bin skonde e skuter den su kurá di e kas. E skuter tabatin mas o ménos tres dia na e sitio. A hiba e skuter warda di polis pa mas investigashon.

Kiebro den negoshi

Riba djabièrnè 22 di di sèptèmber a drenta keho di kiebro den un negoshi situá na Kaya Saturnus. Entre 6 or di atardi riba djaweps 21 di sèptèmber i 8 or di mainta riba djabièrnè 22 di di sèptèmber, deskonosínan a destruí un porta di skùif i a bai ku vários hèrmènt i telefòn selular. Bou di esakinan tabatin entre otro:

3x mashin di zag di man koló bèrdè di marka Makita,

1x mashin di bora koló bèrdè di marka Makita,

1x mashin di skür koló pretu i kòrá di marka Skil,

1x telefon selular di marka Samsung koló pretu,

1x telefon selular di marka Samsung koló bèrdè,

1x tas ku un montante chikí di sèn kèsh komo kontenido,

1x aparato di Wifi

Investigashon den e kaso aki ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.