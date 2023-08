Notisia di polis di djaluna 21 di ougùstùs te ku djárason 23 di ougùstùs 2023

Aksidente entre outo i baiskel

Riba djamars 22 di ougùstùs, alrededor di 5 or di atardi, ‘melkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un baiskel na e krusada di Kaminda Djabou i Kaya Sirena. E siklista a deklará ku e tabata koriendo den direkshon súit riba Kaminda Djabou i diripiente e outo a bula sali su dilanti for di Kaya Sirena. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku e hóben siklista na e sitio mes i e no mester a bai hòspital. Shofùr di e outo no por a mustra un prueba di seguro i a haña un prosèsferbal.

Detenshon pa destrukshon

Alrededor di 1.40 or di atardi riba djamars 22 di ougùstùs, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante destrukshon na un kas na Kaya Gratitut. E sospechoso a destruí bentana di e kas. A detené e hòmber di inisial J.F.R.F. di 40 aña di edat pa destrukshon.

Detenshon durante entrada hudisial

Den oranan trempan di mainta riba djamars 22 di ougùstùs, a tene dos entrada hudisial. A detené un hòmber di inisial D.A.G.S. di 24 aña na Kaya Chopin en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES. Na un kas na Bario Mexico a detené un hòmber di inisial L.E.G.E.A. di 28 aña di edat en konekshon ku maltrato. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaluna 21 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial M.A.G. di 52 aña di edat na Kaya Aguila pa insulto di un ámtenar den funshon, pa buracheria públiko i pa stroba órden públiko. E sospechoso no por a para riba su pia, e tabata papia ku lenga pisá, e tabata komportá di forma agresivo i a insultá algun ámtenar den funshon na momentu ku nan tabata atendé ku un intermediashon. Pa e motibu aki a detené.

Kiebro den kas

Riba djaluna 21 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas na Kaya Albert Engelhardt. Entre 7 or di mainta pa 5.40 or di atardi di e mesun dia, deskonosínan a fòrsa un porta pa drenta den e kas. A bai ku entre otro un pasport, un kadena di oro ku plata i diferente bien. Ta investigando e kaso.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Riba djamars 22 di ougùstùs un patruya a para shofùr di un outo pa kòntròl riba Bulevar Miguel Pourier. E outo no tabatin plachi di number i shofùr no tabatin faha di seguridat bistí. El a haña un prosèsferbal pa ámbos infrakshon.

Riba djaluna 21 di ougùstùs, alrededor di 6 or di atardi a para un outo riba Kaya Ka’i Orgel pa un kòntròl rutinario. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no por a mustra un reibeweis. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Alrededor di 2.45 or di atardi, un patruya a para un outo pa un kòntròl riba Kaya Grandi na momentu ku a spòt e shofùr na telefòn mientras e ta stür. E shofùr a haña un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür.

Alrededor di 2.30 or di atardi un patruya a para un pikòp pa un kòntròl riba Kaya Nikiboko Súit despues ku a spòt e shofùr ku telefòn den man mientras e ta stür. El a haña un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür.

Riba djaluna 21 di ougùstùs a para diferente shofùr di trùk i a duna diferente prosèsferbal. Entre otro a duna prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido, pa manehá sin reibeweis i pa manehá sin faha di seguridat bistí. E kontròlnan aki ta kontinuá.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan lat di atardi riba djaluna 21 di ougùstùs a tene un kòntròl di tráfiko planiá den Rincon. E kòntròl tabata dirigí riba reibeweis bálido, seguro bálido, manehá sin faha di seguridat bistí, uzo di telefòn tras di stür i manehá sin hèlm bistí. Durante di e kòntròl aki, a duna un total di 12 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa e siguiente infrakshonnan:

10x pa manehá sin faha di seguridat bistí

1x pa manehá sin reibeweis bálido i sin faha di seguridat bistí

1x pa kore sin un plachi di number pegá dilanti na bùmper di e outo

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.