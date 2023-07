Notisia di polis di djabièrnè 21 di yüli te ku djaluna 24 di yüli 2023

Outo ta bòltu

Den oranan di anochi riba djadumingu 23 di yüli un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibu deskonosí un outo a bòltu. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di tas

Riba djadumingu 23 di yüli a drenta keho di ladronisia di un tas di lomba koló bèrdè ku kontenido. Entre djasabra 22 di yüli pa mas o ménos 5 or di atardi i djadumingu 23 di yüli pa mas o ménos 1.30 or di mardugá, a bai ku e tas for di un pisina na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio A. Abraham. Ta investigando e kaso.

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 22 di yüli a detené un hòmber di inisial G.T.P. di 62 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl i pa manehá despues ku a kita su reibeweis. E sospechoso tabata manehá di forma iresponsabel i a hera dal den un outo di polis. A par’é i despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl i tabata manehá despues ku polis a kita su reibeweis. Pa e motibu aki a detené.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Alrededor di 2.45 or di mardugá riba djasabra 22 di yüli, a detené un hòmber di inisial R.R.J. di 28 aña di edat na Hanchi Amboina en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente. El a kore dal den un kurá. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado, a detené. Despues a resultá ku e sospechoso tabata permanesé di forma ilegal riba e isla. A pasa e sospechoso over pa e departamentu di supervishon di estranhero di KPCN.

Riba djabièrnè 21 di yüli, a detené un hòmber di inisial D.M.A.W. di 45 aña di edat na Kaya Amsterdam en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Amsterdam.

Detenshon

Riba djasabra 22 di yüli a detené un hòmber di inisial S.H.R. di 26 aña di edat pa resistí detenshon. E sospechoso tabata shofùr di un outo ku tabata kore di forma iresponsabel riba kaminda públiko. Un patruya ku a mira e outo, a duna diferente señal i òrdu pa para pero sin resultado. E sospechoso a neglishá esaki i a sigui kore. Despues di un persekushon kòrtiku, e sospechoso a bai para den kurá di un kas na Kaya Neerlandia. Aki a dun’é òrdu pa mustra su reibeweis i dokumentu di seguro. E no por a kumpli ku esaki. A papia kuné tokante su komportashon di manehá i e echo ku e no a duna oido na e diferente señalnan pa pará. Na momentu ku agentenan a aserk’é, a sinti holó di alkohòl. Seguidamente a dun’é òrdu pa hasi un tèst di supla. El a nenga di hasi esaki i a kuminsá komportá di forma agresivo kontra e agentenan polisial. A bai over pa detenshon di e sospechoso pa no neglishá òrdu di polis i pa nenga hasi un tèst di supla. E no kier a koperá ku su detenshon i tabata resistí fuertemente, di kua despues di diferente atvertensia, e agentenan polisial a haña nan obligá di usa forsa brutu di forma apropiá pa realisá e detenshon. A konfiská e outo di e sospechoso.

Detenshon pa enkubrimentu

Riba djadumingu 23 di yüli a detené un hòmber di inisial T.G.P.H. di 21 aña di edat en konekshon ku enkubrimentu. E sospechoso a kumpra un skuter prosedente di ladronisia. E doño di e skuter a mira e skuter stashoná na un sitio i a bati alarma na polis.